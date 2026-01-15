Цього ведмедика пам'ятають досі: історія легендарних цукерок, на які чекала кожна дитина

Ці шоколадні цукерки з білим ведмедиком на обгортці в СРСР знала кожна дитина

Хто виріс у радянські часи, той напевно пам'ятає ці цукерки – м'які, глазуровані, з ніжною горіховою начинкою всередині вафельного корпусу. "Мишка на Севере" був одним із тих смаків дитинства, який впізнаєш із закритими очима.

Аромат шоколаду й горіхів, хрусткі вафельні прошарки та ніжна текстура — все це залишилося у пам'яті кількох поколінь як символ безтурботних років. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Слодка легенда

Історія легендарних солодощів розпочалася в 1939 році на кондитерській фабриці в Ленінграді. Саме там майстри створили нову марку шоколадних цукерок із поетичною назвою — "Мишка на Севере". Новинка миттєво завоювала популярність, спочатку серед ленінградців, а згодом – по всьому Радянському Союзу.

Секрет успіху полягав у унікальній текстурі: тонкі вафельні прошарки ховали всередині ніжну горіхову масу, а зверху все це покривалося ароматною шоколадною глазур'ю. Смак вийшов настільки гармонійним, що конкурентів у цього десерту практично не було.

Білий ведмедик, якого знали всі

Окремої сторінки в історії цукерок заслуговує їхня знаменита обгортка. Білий ведмедик, який крокує серед снігів — спокійний, сильний і водночас дивовижно милий — став не менш культовим символом, ніж сам смак цукерок.

"Мишка на Севере", оригінальна обгортка

Цей образ створила художниця Тетяна Лук'янова, яка багато років співпрацювала з фабрикою в Ленінграді. Її ілюстрація чудово передавала атмосферу радості й тепла навіть серед крижаного пейзажу. Ведмідь виглядав так, ніби почувається у своїй стихії — мороз йому "в кайф", адже північ для нього рідний дім.

Українська сторінка історії

У радянські роки "Мишка на Севере" вироблялася не лише в Ленінграді. Цукерки з цією назвою випускали й на інших кондитерських фабриках Союзу, включно з українськими підприємствами. Зокрема, відомо, що в Києві їх виробляла кондитерська фабрика імені Карла Маркса — одне з ключових підприємств УРСР у шоколадно-кондитерському сегменті.

«Мишка на Севере» від симферопольської фабрики

Рецептура на різних фабриках могла трохи відрізнятися від ленінградського оригіналу, але марка й образ північного ведмедика залишалися незмінними — адже це був упізнаваний бренд для всього Союзу. Після розпаду СРСР ситуація змінилася: з 1995 року виключне право на марку "Мишка на Севере" закріплено за фабрикою імені Крупської.

«Мишка на Севере» від київської фабрики

Фантики-скарби

Дизайн обгортки став настільки популярним, що діти по всьому Радянському Союзу почали колекціонувати фантики з "ведмедиками". Це була справжня культурна традиція: фантиками хвалилися перед друзями, їх обмінювали на шкільних перервах, складали величезні колекції й навіть вигадували спеціальні ігри. У цих дитячих розвагах "Мишка на Севере" вважався окремою престижною категорією — адже не кожен міг похвалитися таким фантиком.

«Мишка на Севере» від київської фабрики

Сьогодні ці цукерки — це більше, ніж просто солодощі. Це смак дитинства, частинка історії, що нагадує про безтурботні роки та щирі радощі простих речей.

