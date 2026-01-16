Цукерки "Цитрон" від "Світоч" любили всі: чому їх більше не випускають та де купити подібні сьогодні

Цукерки "Цитрон" від "Світоч": що сталося з легендою українських солодощів

Яскраво-жовті обгортки, свіжий цитрусовий аромат і кисло-солодка начинка зробили їх символом дитинства для кількох поколінь українців. Ці помадні цукерки були звичними гостями на святкових столах і вечірньому чаюванні.

Тепер їх практично не знайти в магазинах, тож справжній "Цитрон" перетворився радше на ностальгійний образ. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

У чому магія смаку "Цитрона"

"Цитрон" був класичною глазурованою помадною цукеркою з виразним лимонним характером. Першим масовим виробником цукерок "Цитрон", які сьогодні згадують як класичні радянські й "світочівські", була львівська кондитерська фабрика "Світоч" (об’єднання фабрик імені Кірова, "Більшовик" та інших). Уже в 1960-х роках підприємство випускало широку лінійку помадних і глазурованих цукерок, серед яких були й "Конфети Цитрон". Це підтверджують збережені обгортки в міському медіаархіві Львова, де "Цитрон" фігурує саме як продукція "Світоча".

Під тонкою темною глазур’ю ховалась світла помадка з цитрусовими ароматизаторами та лимонною кислотою, зварена з цукрового сиропу й патоки до кремової текстури. Саме дрібні кристали цукру забезпечували ефект "тане в роті" та м’яку, майже кремову консистенцію. Смак балансував між солодкістю й освіжаючою кислинкою, тому цукерка подобалась навіть тим, хто уникає надто солодких десертів. Вона лишалася бюджетною, але водночас містила менше жирів, ніж горіхові чи вафельні аналоги.

Чому "Світоч" відмовився від "Цитрона"

Після входження львівської фабрики "Світоч" до складу міжнародної корпорації Nestlé виробничу стратегію кардинально переглянули. У процесі глобальної оптимізації асортименту багато класичних позицій радянського й пострадянського періоду, зокрема "Цитрон" і "Спарта", зняли з виробництва. Nestlé зробила ставку на шоколадні батончики, преміальні набори й сучасні бренди, тоді як помадні цукерки економкласу втратили пріоритет. Останні партії "Цитрона" з логотипом "Світоча" зникли з полиць кілька років тому, а в актуальному асортименті бренду ці цукерки вже не значаться.​

Сучасні "наступники": де шукати "той самий" лимон

Хоча львівський "Цитрон" більше не виробляють, сама назва не належить одному виробнику. Сьогодні найпопулярнішим продовжувачем традиції вважаються цукерки "Цитрон" від "Житомирських ласощів". Вони зберігають класичну концепцію: глазурована помадка з лимонним присмаком, у складі — цукор, патока, яблучна підварка, лимонна кислота та ароматизатор "Лимон".

Такі цукерки продаються як вагові, так й у фасованому форматі, їх легко знайти у великих мережах на кшталт "Сільпо", NOVUS чи Auchan, а також у спеціалізованих онлайн-магазинах. Свої "Цитрони", "Лимонні" чи "Цитрусові" пропонують і регіональні фабрики, але саме житомирський варіант найчастіше називають найближчим до оригіналу за смаком.​

Як не помилитися з вибором

Щоб наблизитися до "того самого" смаку, варто звернути увагу на кілька деталей:

Свіжість: помадка має бути м’якою, вологою та пружною, а не твердою й "зацукрованою";

Глазур: без білого нальоту, із легким хруском при надкушуванні, не липка;

Дата виробництва: що свіжіша цукерка, то ніжнішою буде її текстура.

Суперечки про те, чи можна порівнювати сучасні аналоги легендарному "Цитрона" зі Львова, навряд чи колись вщухнуть. Значну різницю "створює" ностальгія: смаки дитинства завжди здаються унікальними й неповторними. Та попри зміну епох і брендів, лимонна помадка в шоколаді досі залишається тим самим маленьким "квитком" у безтурботні часи, який усе ще можна знайти у відділі вагових цукерок.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому проста "шоколадка" з горіхом тримається в топі вже не одне десятиліття. І це відома усім "Ліщина".