Морози можуть допомогти під час блекауту: як зберегти продукти без світла за допомогою пляшки

Спосіб працює навіть без електроенергії

Морози в Києві протримаються ще щонайменше тиждень і можуть стати в пригоді при блекауті, а не тільки шкодити. Зокрема, їх можна використати собі на користь для збереження продуктів.

Виставляти їжу на балкон, коли на вулиці холодно, а електроенергії немає — лайфхак, відомий з радянських часів. Так можна його модернізувати. Заморозивши воду на відкритому повітрі в пластикових пляшках, їх можна використати як холодильні елементи, поклавши у сам холодильник чи морозильну камеру, щоб зберегти температуру під час відключень.

Подібний лайфхак можна використовувати і під час планових відключень. В такому випадку пляшку з водою заздалегідь заморожують в морозилці, а після відключення світла — перекладають в холодильник.

Зазначимо, щоб лід не розірвав пляшку, як це сталось з деякими радіаторами опалення в Києві, потрібно, щоб вона не була наповнена водою, потрібно залишати приблизно п'яту частину об'єму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пластикова пляшка в умовах проблем з електроенергією та опаленням — дуже корисна річ. З неї можна зробити тимчасову грілку.