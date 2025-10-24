Навіть купувати нічого не треба: як зробити безкоштовну грілку за 5 хвилин

Цей лайфхак вас врятує на випадок вимкнення опалення

Коли за вікном холодно, а опалення ще не ввімкнули — українці традиційно шукають способи утеплитися без зайвих витрат. Один із найпростіших і дієвих способів, який активно поширюють у мережі, — зробити безкоштовну грілку з підручних матеріалів.

Простим методом поділилася користувачка Threads. Для цього потрібна лише порожня пластикова пляшка (краще літрова або півторалітрова) і гаряча вода.

Просто наберіть у пляшку воду температурою приблизно 60-70 °C. Якщо окріп, він може деформувати пластик. Щільно закрийте кришку і покладіть "грілку" в ліжко. Такий "пристрій" чудово утримує тепло упродовж кількох годин і допомогає швидко зігріти руки, ноги або постіль.

Дешева грілка

У коментарях під дописом користувачі пропонують запхати цю грілку у довгу шкарпетку (можна використати будь-який інший тканинний чохол). Так не лише довше буде утримуватися тепло, а й захистите шкіру — якщо вода занадто гаряча, пляшка не пече відкриті ділянки тіла.

Як швидко зігрітися вдома

Такий спосіб особливо рятує під час вимкнень опалення чи електрики, а головне — не потребує жодних витрат і не забирає ваш час.

