+23 без батарей: що можна змайструвати в квартирі, аби швидко зігрітися (фото, відео)

Квартира в квартирі — новий тренд виживання взимку

Через проблеми з опаленням у Києві та низці інших регіонів після ударів Росії, українці повернулись до дитячого захоплення, щоб зігрітись. Мова про халабуди — свого роду шалаші чи будиночки з підручних матеріалів.

Своїми витворами діляться в мережі. Кажуть — всередині набагато тепліше, адже маленький простір швидше нагрівається від тепла тіл.

Допис про халабуду з Treads

Ба більше — в невеликій халабуді може бути тепліше аніж в кімнати на 10 градусів. Користувачка Євгенія поділилась, що "апартаменти" прогрілись до +23 за 1,5 години. Для створення свого будиночка вона використала два складні матраци, дві диванні подушки, простирадло на резинці (щоб не було протягів). Всередину ковдру та плед.

Халабуда дає затишок

В халабуді можна також обладнати освітлення й розваги.

Варіант халабуди

Халабуду найпростіше зробити з того, що є вдома — ковдр, простирадл, подушок, використовуючи стільці, крісла чи навіть коробки для каркасу. Стіни та дах зазвичай роблять з тканин. Важливо думати про безпеку — не використовувати всередині свічки та не робити халабуду з нестійких матеріалів.

Спосіб зробити халабуду від Ikea

Замінити халабуду може намет, встановлений в квартирі. Основою для теплої халабуди може стати "гніздо" — особливий спосіб влаштуватися тепло в ліжку чи деінде, яких не дає протягам добратись до вас.

