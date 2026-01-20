І руки не мерзнутимуть. Українка поділилася дієвим лайфхаком для миття посуду без теплої води (фото)

Для цього знадобиться вього дві речі

Регулярні відключення світла спонукають українців пристосовуватись до важких умов та вигадувати нові лайфхаки. Так, жінка у мережі розповіла, як миє посуд, коли немає гарячої води.

У дописі в Threads українка показала, що використовує дві пари рукавиць, аби помити посуд. Одні це звичайні теплі, а другі — гумові, у яких зазвичай роблять прибирання.

За словами жінки, такі подвійні рукавиці дають змогу помити посуд в холодній воді та не замерзнути. До слова, через сильні морози в Україні з-під крану тече здебільшого не просто холодна вода, а буквально крижана. Тому цей лайфхак дійсно може полегшити життя.

Лайфхак як мити посуд, щоб не мерзли руки

Також українка додала, що можна підігрівати воду та мити теплою, якщо багато жирного посуду. Однак подвійні перчатки в такі морози рятують ситуацію.

У коментарях користувачі вже оцінили цей лайфхак та назвали його "геніальним". Адже чимало жінок писало, що просто гріли воду та мили посуд у тазіку. Однак додали, що з такими рукавицями мити буде набагато краще.

Користувачі писали:

Ідея геніальна, я по-старому підігріваю воду на газовій плиті і мию в тазіку.

Мені треба помити вікна, тільки питала як то зробити.

Цей лайфхак працює в дві сторони. Я за часів давніх богів в таких подвійних рукавичках закривала консервацію. Коли треба гарячу банку тримати і насипати в неї щось гаряче, або діставати після пастеризації.

Геніальність наших людей не перестає дивувати.

Геніально!

Ого, падажжжіітєєєє так можна було?

