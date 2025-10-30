Безліміту немає? Скільки разів законно подовжувати воєнний стан в Україні

Воєнний стан в Україні вводиться указом президента

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжували вже 17 разів. Зазвичай один строк становить 90 днів. Однак виникає питання: чи є якісь обмеження на подовження цього стану в державі.

Відповідь на це дав юрист Олександр Моргун, передає "Фокус". Зауважимо, що в 17-й раз воєнний стан подовжать у листопаді, адже у жовтні за це проголосувало 315 депутатів Верховної Ради.

Що треба знати:

Воєнний стан буде подовжено з 5 листопада 2025 року по 3 лютого 2026 року

Вперше його ввели в Україні 24 лютого 2022 року

Воєнний стан не обов'язково має діяти на всій території держави

Як зазначив Моргун, Закон України "Про правовий режим воєнного стану" не має жодних обмежень щодо строків введення воєнного стану. Тобто він може тривати стільки, скільки існує загроза для України. Однак він поширюється не тільки на всю територію країни, а й на окремі області.

Голосування за продовження воєнного стану

До того ж, якщо загроза Україні та її територіям мине до закінчення строку дії воєнного стану, його можуть переглянути. Президент України Володимир Зеленський може скасувати воєнний стан як на всій території, так і в окремих областях.

Коли в Україні подовжували воєнний стан:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року

з 25 травня до 23 серпня 2022 року

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року

з 19 лютого до 20 травня 2023 року

з 20 травня до 18 серпня 2023 року

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року

з 14 лютого до 13 травня 2024 року

з 13 травня до 11 серпня 2024 року

з 11 серпня до 9 листопада 2024 року

з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

з 8 лютого до 9 травня 2025 року

з 9 травня до 7 серпня 2025 року

з 7 серпня до 5 листопада 2025 року

з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року

Для довідки

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що запроваджується у разі збройної агресії, її загрози чи нападу на державу, який передбачає надання відповідним органам влади повноважень для захисту країни. Це тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та прав юридичних осіб, а також посилення відповідальності за порушення законів, що діють в умовах війни. В Україні воєнний стан вводиться указом президента, який має бути затверджений Верховною Радою.

