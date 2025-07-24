Твердими сортами і не пахло. Які макарони були в СРСР та чому при варінні перетворювались в кашу

Існувала байка, що макаронні та цигаркові фабрики налаштовані на випуск патронів для Автомата Калашнікова

Їжа в СРСР особливо не відрізнялась різноманітністю. Саме в ті часи був шалений дефіцит не тільки на м'ясні, але й макаронні вироби. Тоді не знали, що таке "макарони з твердих сортів пшениці", а вживали те, що було на полицях магазинів.

"Телеграф" розповість, які в СРСР були макарони та чому вони злипалися в грудку при варці.

Варто зауважити що в Радянському Союзі дуже рідко в руки людям потрапляла правильна пшениця. Навіть виготовляючи макарони туди підсовували погану пшеницю.

Варто додати і те, що вся макаронна продукція мала стійку тенденцію до зайвого "розварювання" та подальшого склеювання. Для уникнення склеювання їх викладали в друшляк і додатково промивали. Інакше виходила специфічна кашка.

Пізніше люди вдавались до того, аби змащувати макарони в готовому вигляді олією або вершковим маслом. Хоча другий варіант через дефіцит був доступний далеко не кожному. Самі макаронні вироби через погану пшеницю мали у своєму складі багато крохмалю, що саме при варці і склеювалось в комочки.

Виробництво макаронів в СРСР

З приводу різноманітності, згідно з ГОСТом 875-69 в СРСР були такі макарони: ріжки, пір'я, соломка, вермішель, локшина, фігурні макарони і якийсь. Останні дозволили запустити байку про те, що макаронні та цигаркові фабрики налаштовані на випуск патронів для Автомата Калашнікова.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети були популярні в СРСР.