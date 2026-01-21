Чи буде свято 8 Березня в Україні? Що відомо про його скасування і чи є додатковий вихідний
Цього дня традиційно вітають жінок
Міжнародний жіночий день — свято, яке відзначається щороку 8 березня та присвячене початку весни і жінкам. Принаймні так його подавали у Радянському союзі, тоді як головна ідея була у захисті прав жінок. Воно відзначається у приблизно 30 країнах світу, переважно на пострадянському просторі та низці країн Африки. Однак в Україні точаться дискусії, щоб його скасувати.
Що треба знати про свято 8 березня?
У 2026 році ситуація з 8 Березня в Україні залишається такою самою, як і в попередні кілька років. Свято офіційно не скасовано, а дискусії навколо його скасування продовжуються.
Причиною цих дискусій є радянський та російський "шлейф" цього дня, від якого українці прагнуть дистанціюватися. Свято 8 Березня називають пережитком радянського минулого, і пропонують скасувати чи перенести дату на 25 лютого — день народження Лесі Українки.
Однак доки Верховна Рада не проголосувала відповідних законопроектів, свято залишається у переліку державних. У 2026 році 8 березня випадає на неділю, тому в цей день буде вихідний. У мирний час вихідним став би і понеділок 9 березня, проте через воєнний стан усі додаткові державні вихідні скасовані.
