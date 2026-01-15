День закоханих у 2026 році: коли відзначається в Україні, традиції та головні заборони

Цього року дата свята закоханих залишається незмінною

День закоханих — красиве свято, яке відзначають не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Також його називають Днем святого Валентина, і він має фіксовану дату, яка не змінюється залежно від церковного календаря.

"Телеграф" розповідає, коли в Україні День усіх закоханих, головні традиції та заборони цього свята.

Коли День святого Валентина?

День закоханих чи День святого Валентина святкують 14 лютого. У 2026 році це свято припадає на суботу, тож ще й вихідний день буде для святкування.

Традиції на День закоханих

День святого Валентина часто називають "маркетинговим святом", оскільки люди витрачаються на подарунки одне одному. Однак з іншого боку — це гарна нагода зізнатися у своїх почуттях і порадувати кохану людину чимось приємним.

У багатьох країнах є традиція обмінюватися валентинками – листівками із зізнаннями. Такий подаруночок точно підніме настрій близькій людині.

Також на День святого Валентина закохані обмінюються подарунками, чоловіки часто дарують жінкам квіти чи запрошують на романтичну вечерю. Часто саме в День закоханих чоловіки пропонують руку і серце своїм обраницям, а деякі пари взагалі влаштовують весілля в цю символічну дату.

Що не можна робити 14 лютого?

Не можна лаятися і сваритися цього дня, оскільки це може призвести до розлуки чи проблем у відносинах.

Не можна проводити день на самоті — навіть якщо у вас немає пари, проведіть свято з друзями чи родичами.

Заборонено виносити сміття увечері — можна винести кохання та удачу з родини.

Дівчатам не можна гладити вуличних котів цього дня — згідно з народними віруваннями, чоловік буде гуляючим.

Не варто обманювати близьких людей — навіть "брехня на благо" може обернутися проти вас.

