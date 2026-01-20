Поїзд "Інтерсіті" завмер серед поля у лютий мороз: що треба знати пасажирам в Україні

Які сучасні поїзди у разі відключень світла перетворюються на холодні коробки металу

Уранці 20 січня швидкісний поїзд "Інтерсіті", що прямував маршрутом Харків-Київ, раптово зупинився посеред поля. Причиною стала повна відсутність напруги в контактній мережі, а за вікном термометр показував мінус 18 градусів.

Провідники почали роздавати людям пледи, аби хоч якось зігріти замерзлих пасажирів. Видання "Телеграф" з'ясувало у пресслужбі "Укрзалізниці" та експерта з питань транспорту, як саме залізниця рятує людей у таких ситуаціях і на скільки може затягнутися порятунок.

"Укрзалізниця" висилає допоміжний локомотив

Поїзд "Інтерсіті" застряг у полі. Фото - соцмережі

У пресслужбі "Укрзалізниці" "Телеграфу" пояснили, що застряглий поїзд відправлять далі за допомогою допоміжного локомотива.

"Усі пасажири будуть доставлені до пунктів призначення", — заявив речник залізниці Сергій Щур. Та технічних подробиць того, як саме організовується евакуація застряглих поїздів, з безпекових міркувань в "Укрзалізниці" розкривати не стали.

Один тепловоз на кілька поїздів? Чому порятунок розтягується на години

В'ячеслав Скриль, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва"

В'ячеслав Скриль, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", розповів "Телеграфу", що у "Укрзалізниці" дійсно є тепловози, які задіюють у подібних ситуаціях. Експерт зазначив, що сам потрапляв у такі обставини як пасажир і бачив процес зсередини.

"Якщо щось стається, то задіюють тепловози. Висилають тепловози, зчеплюють і тепловозом тягнуть", — пояснив Скриль. За його словами, якщо на одній ділянці застрягло декілька поїздів, то тепловоз спочатку витягує один состав, а потім повертається за наступним. "Спочатку ви витягуєте один потяг, потім засилаєте за другим, — інакше просто не з'їхати", — додав експерт.

Він наголосив, що швидкість порятунку залежить від багатьох факторів. Важливо, на якій ділянці застряг поїзд, який там колійний розвиток, яка відстань до найближчої станції. "Якщо одна ділянка і нема можливості одразу під'їхати до кількох, ну, нема стрілок, ви не можете одночасно заслати туди два-три локомотиви", — пояснив Скриль.

Електрички без шансів: чому сучасні поїзди беззахисні перед відключенням світла

Електропоїзд

Особливу проблему, за словами експерта, становлять саме електропоїзди. Звичайні пасажирські вагони обладнані котлами, які можуть працювати і від електрики, і від твердого палива. "Якщо у провідника є запас, а нема електроенергії, він може топити тим паливом", — розповів Скриль.

Але з електричками ситуація зовсім інша. "Там немає альтернативи. Якщо немає електроенергії, то вони не працюють, опалення не працює", — підкреслив експерт. Він зазначив, що в таку погоду перебувати у холодному вагоні дуже неприємно, а автономні джерела живлення ситуацію не вирішать.

"Це було б ідеально, але туди буржуйку вже не пристроїш", — іронічно зауважив Скриль. Таким чином, пасажири сучасних електропоїздів у разі аварійного знеструмлення залишаються абсолютно беззахисними перед холодом.

Енергодиспетчери бачать все, але не завжди встигають попередити

На запитання про моніторинг стану електрозабезпечення Скриль пояснив, що в "Укрзалізниці" є енергодиспетчери, які постійно відстежують ситуацію в режимі реального часу. "Звичайно, стан електроенергії у залізниці контролюють свої енергодиспетчери", — підтвердив експерт.

Однак проблема в тому, що аварії можуть статися раптово. "Коли поїзд виїхав, то все могло бути нормально, а потім щось прилетіло аварійно, почали вимикати", — розповів Скриль. Він додав, що аварійно може знеструмитися не лише маленька ділянка, а й цілі регіони чи області.

"Підстанція "Укрзалізниці" ж не на іншій планеті. Вона також аварійно знеструмилась, і нічого вже не може зробити", — пояснив експерт. У такому випадку диспетчер може лише повідомити машиніста, що попереду немає електроенергії, і той зупинить поїзд у безпечному місці, якщо встигне.

Чи можливо передбачити раптове знеструмлення

Обривання контактної мережі може статися буквально за секунду, і про це неможливо дізнатися заздалегідь. "Якщо знеструмувалось так, як у вас вдома несподівано, нічого ви вже не зробите", — зазначив експерт.

Щодо обмерзання проводів експерт зауважив, що зараз такої проблеми бути не повинно. "Зараз нема таких опадів. І якщо рух постійно відбувається, такого обмерзання, щоб аж обривалася контактна мережа, в принципі не має бути", — пояснив він. Скриль додав, що контактна мережа розрахована на зимові умови, тому обмерзання не є основною причиною аварій. Проте одиничні випадки все ж можуть бути. Таким чином, головною загрозою залишаються саме раптові аварійні відключення, передбачити які практично неможливо.

Нагадаємо, "Телеграф" також повідомляв, що в Україні неможливо купити квитки на низку рейсів "Укрзалізниці". Причиною стала необхідність коригування розкладу руху через ускладнення на пошкодженій російськими обстрілами ділянці.