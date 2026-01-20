Рус

Поїзд "Інтерсіті" завмер серед поля у лютий мороз: що треба знати пасажирам в Україні

Ірина Мазуренко
"Інтерсіті" зупинився у полі Новина оновлена 20 січня 2026, 12:46
"Інтерсіті" зупинився у полі.

Які сучасні поїзди у разі відключень світла перетворюються на холодні коробки металу

Уранці 20 січня швидкісний поїзд "Інтерсіті", що прямував маршрутом Харків-Київ, раптово зупинився посеред поля. Причиною стала повна відсутність напруги в контактній мережі, а за вікном термометр показував мінус 18 градусів.

Провідники почали роздавати людям пледи, аби хоч якось зігріти замерзлих пасажирів. Видання "Телеграф" з'ясувало у пресслужбі "Укрзалізниці" та експерта з питань транспорту, як саме залізниця рятує людей у таких ситуаціях і на скільки може затягнутися порятунок.

"Укрзалізниця" висилає допоміжний локомотив

інтерсіті
Поїзд "Інтерсіті" застряг у полі. Фото - соцмережі

У пресслужбі "Укрзалізниці" "Телеграфу" пояснили, що застряглий поїзд відправлять далі за допомогою допоміжного локомотива.

"Усі пасажири будуть доставлені до пунктів призначення", — заявив речник залізниці Сергій Щур. Та технічних подробиць того, як саме організовується евакуація застряглих поїздів, з безпекових міркувань в "Укрзалізниці" розкривати не стали.

Один тепловоз на кілька поїздів? Чому порятунок розтягується на години

скриль
В'ячеслав Скриль, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва"

В'ячеслав Скриль, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", розповів "Телеграфу", що у "Укрзалізниці" дійсно є тепловози, які задіюють у подібних ситуаціях. Експерт зазначив, що сам потрапляв у такі обставини як пасажир і бачив процес зсередини.

"Якщо щось стається, то задіюють тепловози. Висилають тепловози, зчеплюють і тепловозом тягнуть", — пояснив Скриль. За його словами, якщо на одній ділянці застрягло декілька поїздів, то тепловоз спочатку витягує один состав, а потім повертається за наступним. "Спочатку ви витягуєте один потяг, потім засилаєте за другим, — інакше просто не з'їхати", — додав експерт.

Він наголосив, що швидкість порятунку залежить від багатьох факторів. Важливо, на якій ділянці застряг поїзд, який там колійний розвиток, яка відстань до найближчої станції. "Якщо одна ділянка і нема можливості одразу під'їхати до кількох, ну, нема стрілок, ви не можете одночасно заслати туди два-три локомотиви", — пояснив Скриль.

Електрички без шансів: чому сучасні поїзди беззахисні перед відключенням світла

Електропоїзд

Особливу проблему, за словами експерта, становлять саме електропоїзди. Звичайні пасажирські вагони обладнані котлами, які можуть працювати і від електрики, і від твердого палива. "Якщо у провідника є запас, а нема електроенергії, він може топити тим паливом", — розповів Скриль.

Але з електричками ситуація зовсім інша. "Там немає альтернативи. Якщо немає електроенергії, то вони не працюють, опалення не працює", — підкреслив експерт. Він зазначив, що в таку погоду перебувати у холодному вагоні дуже неприємно, а автономні джерела живлення ситуацію не вирішать.

"Це було б ідеально, але туди буржуйку вже не пристроїш", — іронічно зауважив Скриль. Таким чином, пасажири сучасних електропоїздів у разі аварійного знеструмлення залишаються абсолютно беззахисними перед холодом.

Енергодиспетчери бачать все, але не завжди встигають попередити

На запитання про моніторинг стану електрозабезпечення Скриль пояснив, що в "Укрзалізниці" є енергодиспетчери, які постійно відстежують ситуацію в режимі реального часу. "Звичайно, стан електроенергії у залізниці контролюють свої енергодиспетчери", — підтвердив експерт.

Однак проблема в тому, що аварії можуть статися раптово. "Коли поїзд виїхав, то все могло бути нормально, а потім щось прилетіло аварійно, почали вимикати", — розповів Скриль. Він додав, що аварійно може знеструмитися не лише маленька ділянка, а й цілі регіони чи області.

"Підстанція "Укрзалізниці" ж не на іншій планеті. Вона також аварійно знеструмилась, і нічого вже не може зробити", — пояснив експерт. У такому випадку диспетчер може лише повідомити машиніста, що попереду немає електроенергії, і той зупинить поїзд у безпечному місці, якщо встигне.

Чи можливо передбачити раптове знеструмлення

Обривання контактної мережі може статися буквально за секунду, і про це неможливо дізнатися заздалегідь. "Якщо знеструмувалось так, як у вас вдома несподівано, нічого ви вже не зробите", — зазначив експерт.

Щодо обмерзання проводів експерт зауважив, що зараз такої проблеми бути не повинно. "Зараз нема таких опадів. І якщо рух постійно відбувається, такого обмерзання, щоб аж обривалася контактна мережа, в принципі не має бути", — пояснив він. Скриль додав, що контактна мережа розрахована на зимові умови, тому обмерзання не є основною причиною аварій. Проте одиничні випадки все ж можуть бути. Таким чином, головною загрозою залишаються саме раптові аварійні відключення, передбачити які практично неможливо.

Нагадаємо, "Телеграф" також повідомляв, що в Україні неможливо купити квитки на низку рейсів "Укрзалізниці". Причиною стала необхідність коригування розкладу руху через ускладнення на пошкодженій російськими обстрілами ділянці.

