Схожа на всіх трьох дружин Трампа: у кабінеті Меланії помітили цікаву жінку на картині (фото)

Меланія Трамп — дружина президента та перша леді США, яка вдруге отримала цей статус разом із другою каденцією чоловіка на цій посаді. Вона зняла документальний фільм під назвою "Меланія", прем’єра якого має відбутися 30 січня 2026 року. А поки ще до виходу картини залишаються лічені дні, перша леді інтригує трейлерами.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Так, у новому промо-ролику фільму про Меланію Трамп, користувачі помітили цікаву картину, яка висить у її кабінеті. Йдеться про роботу П’єра-Огюста Ренуара 1874 року під назвою "Ложа". Відомо, що оригінал цієї картини представлений у Галереї Інституту мистецтв Курто в Лондоні.

Проте сам Трамп стверджує, що ця картина є оригіналом. Як і інша картина Ренуара "Дві сестри (На терасі)", яка висіла у його особистому літаку. Хоча насправді оригінал цієї роботи з 1933 року належить Інституту мистецтв Чикаго.

Картина Ренуара у кабінеті Меланії Трамп. Фото: скріншот поста у twitter.com

До речі, про "Ложу" з кабінету Меланії. Деякі користувачі мережі вважають, що в цій картині є певний символізм і її героїню порівнюють із самою першої леді.

Згідно з деякими інтерпретаціями, модель Ренуара — Ніні Лопес — здається, має неоднозначне соціальне становище, на що вказують її екстравагантні вбрання та макіяж, які можуть символізувати її спробу пробитися до вищого суспільства пише видання The Daily Beast

Крім того, мистецтвознавиця Джулі Давіч в інформаційному бюлетені зазначила, що дизайнер інтер'єрів, ймовірно, "розіграв" Трампів, повісивши цю картину у кабінеті Меланії. Бо на ній зображено жінку, яка нагадує всіх трьох дружин Дональда Трампа.

Просто замініть ім'я "Ніні" на Івану, Марлу або Меланію пожартувала Джулі Давіч

Варто зазначити, що вперше репродукцію картини "Ложа" Ренуара у кабінеті Меланії помітили у 2016 році. Це було під час її інтерв’ю для програми "60 Minutes" та різних фотосесій у пентхаусі Trump Tower. Експерти називають цю картину дорогою копією роботи відомого художника.

Такий вигляд має картина "Ложа" Ренуара. Фото: wikimedia.org

