Став першою жертвою Революції Гідності: як виглядає могила Юрія Вербицького та як він загинув

Юрій Вербицький не мав жодного відношення до політики

Першим убитим активістом Революції Гідності став львів’янин Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося спочатку.50-річний чоловік не мав відношення до політики та захоплювався альпінізмом, але у 2014 році, коли розпочався Євромайдан, не зміг залишитись осторонь.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як убили Юрія Вербицького і де знаходиться його могила. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Юрій Вербицький — що про нього відомо

Учасник Революції Гідності Юрій Вербицький народився 1963 року у Львові, де закінчив Національний університет "Львівська політехніка". З 1994 року чоловік працював сейсмологом в Інституті геофізики НАН, а 2013 року здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Юрій Вербицький був сейсмологом

Юрія захоплювали гірські вершини, він долав маршрути найвищої категорії складності на Кавказі, тому отримав перший розряд з альпінізму. У 1988 році в нього народилася дочка Уляна.

Юрій Вербицький захоплювався альпінізмом

2014 року, коли розпочався Євромайдан, Вербицький узяв відпустку і в середині січня вирушив до Києва, щоб підтримати активістів. Зокрема, Юрій допомагав волонтерам на кухні, але в ніч на 21 січня його поранили в око.

Що відомо про смерть Юрія Вербицького і як виглядає його могила

Після отримання поранення Юрій разом з українським журналістом Ігорем Луценком, який під час Майдану був заступником коменданта протестного табору, вирушив до Олександрівської лікарні.

Але з медичного закладу їх викрали. Як розповідав Луценко, викрадачі кинули їх у мікроавтобус та відвезли до лісу:

"Нас везли близько години, привезли кудись у ліс, зв’язали руки скотчем, посадили під деревом спиною один до одного…Коли викрадачі з'ясували, що Юрій родом із Львова, ним зайнялися першими. Обзивали "бендерівцем", били та катували", — відмітив журналіст.

Юрія Вербицького викрали з лікарні та побили у лісі

Потім Вербицького та Луценка розвезли по різних кінцях лісу, залишивши замерзати. Але Ігорю вдалося за півтори години дістатися дачного кооперативу, де він попросив допомоги. А ось Юрієві пощастило менше. Він не зміг дійти до житлових будинків кілька сотень метрів.

Львів’янина знайшли мертвим робітники лісничого господарства. Його тіло лежало поряд зі знаком населеного пункту Гнідин у Бориспільському районі. На його одязі були сліди скотчу, його було побито, але експертиза встановила, що Юрій Вербицький помер від переохолодження, а травми, що були у нього на тілі, не могли стати причиною смерті.

Юрій Вербицький помер від переохолодження

У січні 2022 року заступник голови управління ГБР у "справах Майдану" Артем Яблонський заявив, що було затримано двох підозрюваних у викраденні Юрія Вербицького. Першим виявився Сергій Мисливий, його затримали у березні 2020 року. А другого підозрюваного Івана Новотного затримали у квітні 2021 року. Нині вони перебувають у СІЗО.

Як виглядає могила Юрія Вербицького

Поховали Юрія Вербицького на Личаківському цвинтарі у Львові на "Полі почесних поховань", де спочивають герої, які віддали життя за свободу та незалежність України. Посмертно 2014 року Юрія відзначили званням Герой України.

Юрій Вербицький посмертно відзначений званням "Герой України"

"Телеграф" писав раніше, де зараз екснардеп Ігор Луценко. Він був одним із лідерів Євромайдану.