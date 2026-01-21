McDonald’s закривається через відключення світла: карта, які ресторани в Україні не працюють

Клієнти можуть наперед дізнатися, які ресторани відкриті

На тлі відключень світла та води у Києві та низці інших міст почали тимчасово закриватися ресторани швидкого харчування McDonald’s. Відвідувачам рекомендують перед відвідуванням заздалегідь перевіряти, чи працює заклад цього дня.

Що потрібно знати:

Обмеження можуть торкнутися меню, ресторани можуть працювати не в повному обсязі

На офіційному сайті закладу можна перевірити, чи працює ресторан цього дня

В даний час через відсутність світла закрито відразу кілька точок.

В одному зі столичних пабліків було опубліковано відео, на якому видно напис на двері McDonald’s про те, що заклад не працює.

У той же час, читачі розповіли "Телеграфу", що у Дніпрі зараз також недоступна доставка з McDonald’s. Служба доставки зазначає, що заклад відкриється завтра, 22 січня.

Доставка McDonald’s у Дніпрі недоступна

Що говорять у McDonald’s

На офіційній сторінці ресторану швидкого харчування в Instagram інформацію про тимчасове закриття окремих закладів було підтверджено.

"Через складну ситуацію з подаванням електроенергії та води, окремі ресторани можуть тимчасово не працювати або працювати з обмеженим меню", — йдеться в повідомленні.

Водночас у публікації закликають українців заздалегідь перевіряти, чи зараз відкритий заклад, перед тим як прийти. Зробити це можна на офіційному сайті McDonald’s.

На карті слід звертати увагу на чорну мітку. Вона означає, що ресторан зараз тимчасово закрито.

Скріншот із офіційного сайту McDonald’s

Карта ресторанів McDonald’s в Україні

Станом на час виходу цієї публікації, на сайті McDonald’s вказано кілька адрес, за якими ресторани наразі закриті.

Закритий McDonald’s у Києві

Закритий McDonald’s на Одещині

Закритий McDonald’s у Дніпрі

Закритий McDonald’s у Києві

Закритий McDonald’s у Вінниці

Закритий McDonald’s у Борисполі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в McDonald’s відповіли на питання, яке хвилює багатьох.