Вони не бояться морозів. Американка розкрила, що посадити у січні, щоб отримати врожай найшвидше

Список для тих, хто не може дочекатися весни

Поки за вікном лежать кучугури, для затятих садівників починається найвідповідальніший етап. Січень — це час "повільних" культур, яким потрібен довгий період вегетації, щоб порадувати вас цвітінням та врожаєм влітку.

Середина зими ідеально підходить для старту дачного сезону на підвіконні. Ранній посів дозволяє рослинам сформувати міцну кореневу систему до настання весняної спеки. Про те, що можна посадити цього місяця, розповіла досвідчена американська дачниця у своєму блозі Beginner’s Garden.

Що сіємо на розсаду прямо зараз

Цибуля

Вирощування цибулі з насіння — завдання не з простих, тому для новачків зручніше розпочати з розсади. Якщо ж ви вирішите сіяти насіння, їм знадобиться близько 10 тижнів у приміщенні, перш ніж вони будуть готові до пересадки в ґрунт.

Броколі, капуста та цвітна капуста

Ці овочі найкраще розвиваються в прохолодному кліматі, тому насіння краще висівати у приміщенні в середині січня або за 10-12 тижнів до передбачуваної дати останніх заморозків. Підготовку розсади до пересадки у відкритий ґрунт варто починати приблизно за місяць до закінчення, а висаджувати рослини в город зазвичай можна вже на початку березня.

Зелень, рукола та шпинат

На відміну від багатьох інших культур, ці холодостійкі овочі можна висівати прямо у відкритий ґрунт, але тільки якщо він не промерз. Рукола і шпинат належать до ранніх культур, які дають врожай, тому вони відмінно підходять для посадки в січні.

Варто відзначити, що хороший ґрунт – найголовніша умова для вирощування міцної здорової розсади. Раніше ми писали, чи потрібно купувати ґрунт, чи зробити його самому.