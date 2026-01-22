Це зовсім не лайка: що значить майже забуте українське слово "бздура"

Воно має щонайменше п'ять синонімів

В українській мові є чимало кумедних слів, більшість з яких — діалектизми. До прикладу, "бздура". Значення цього слова знають не всі українці, адже наразі його рідко де можна почути.

Як зазначається в тлумачному словнику, "бздура" — це діалектизм, який означає нісенітницю чи брехню. Відноситься це слово до галицького діалекту, тому його можна почути на Галичині. Хоча на перший погляд може здатись, що воно є лайкою тощо.

Зазвичай слово "бздура" використовують в побуті для позначення абсурду чи брехні. Загалом воно має кілька значень, зокрема: нісенітниця, дурниця, маячня, неправда, безглуздя, щось несерйозне.

Приклади вживання:

"Не розказуй мені бздури!"

"Це все повна бздура, не вірте цьому".

Зауважимо, що слово "бздура" має жіночий рід та відміняється за усіма відмінками у формі множини та однини.

Відмінювання слова "бздура"

