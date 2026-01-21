Всі чекають, коли вона закінчиться. Що означає українське слово "дюдя"

Наша мова — яскрава та самобутня

Для сильних морозів, які накрили Україну, в українській мові є чимало колоритних слів, від яких буквально "віє холодом". Серед них і слово "дюдя".

Дюдя (наголос на ю) — це іменник жіночого роду. Його використовують для визначення сильного морозу, холоднечі, переважно у розмовах із дітьми. У закарпатському діалекті використовують також похідні від слова "дюдя": дю́дяний – холодний, дю́дяно – холодно.

Як ще називають сильний мороз українською

Дюдя — не єдиний синонім для холоднечі в українській мові. В різних регіонах використовують й інші яскраві визначення. Найбільш близьке до дюді слово зюзя. Також на мороз кажуть ци́пінь, морози́ско, студі́й.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українською означає слово "відволож". Воно також має відношення до погоди, це те, чого зачекалися українці — "відволож" це синонім слова відлига. Також потепління посеред зими ще називають ро́зталь, ро́зтань, відволо́га, відта́ль.

Також ми писали, чому сильну холоднечу називають "собачий холод". В давнину тварини віщували людям зміни погоди, а собаки були такими собі термометрами взимку. Люди знали: якщо пес катається у снігу, лежить на сонечку — скоро прийде відлига та морози спадуть.