Ми всі на неї дуже чекаємо. Що означає українське слово "відволож"

Слово звучить як лайка

Для сильних морозів, які накрили Україну, в українській мові є чимало колоритних слів. Але й потепління, якого ми всі так чекаємо, також має яскраві назви.

"Телеграф" розповідає, як в українській мові ще можна назвати відлигу. Відлига — це потепління посеред зими після морозів, період, коли тануть сніг та крига.

Синоніми до слова відлига наводить сайт "Горох". Деякі з них звучать кумедно, наприклад, відлигу ще називають "відволож". Почувши це слово, не одразу можна зрозуміти значення. Але якщо звернути увагу на дієслово — відволожувати, стає зрозуміло, що в його основі "волога", якої стає більше під час потепління.

Відволож - відмінки

Інші слова, якими називають потепління серед зими:

ро́зталь

ро́зтань

відволо́га

відта́ль

Раніше "Телеграф" розповідав, чому сильну холоднечу називають "собачий холод". В давнину тварини віщували людям зміни погоди, а собаки були такими собі термометрами взимку. Люди знали: якщо пес катається у снігу, лежить на сонечку — скоро прийде відлига та морози спадуть.