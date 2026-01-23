За 100 км від Харкова почали здирати космічні гроші за аренду квартир (фото)

Трикімнатна квартира — справжня розкіш у цьому місті на Харківщині

У місті Балаклія Харківської області з'явилися пропозиції про оренди квартир, вартість яких досягає 40 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомив українець на своїй сторінці у соціальній мережі Threads, опублікувавши скріншот листування з, ймовірно, власницею житла. Найдорожчою виявилась трикімнатна квартира.

На оприлюдненому скріні вказані різні ціни залежно від кількості кімнат. Зокрема, оренда однокімнатної квартири коштує 20 тисяч гривень, двокімнатної — 30 тисяч гривень, а трикімнатної — 40 тисяч гривень на місяць. Деталей про те, який вигляд мають ці квартири, не вказано, але є одне фото ванної кімнати найдешевшого житла. Відповідно можна здогадатись, що сучасного ремонту там немає.

Раніше ми розповідали, що ціни на оренду квартир в Україні сильно відрізняються залежно від регіону. Наприклад, однокімнатну квартиру в Ужгороді нині можна зняти від 400 доларів на місяць — майже вдвічі дорожче, ніж у Харкові. При цьому вартість оренди квадратного метра в обласному центрі Закарпаття вже зрівнялася з рівнем Києва і втроє перевищує показники прифронтових міст.

