З килимом на стіні та меблями із СРСР: у Харкові пропонують житло за 1000 гривень (фото)
-
-
Кімната знаходиться поряд зі станцією метро "Вокзальна"
У Харкові здається кімната у комунальній квартирі. Житло знаходиться неподалік станції метро "Вокзальна".
Відповідна публікація з’явилась на популярному українському сайті оголошень. Орендна плата становить одну тисячу гривень на місяць.
Площа кімнати складає 21 кв.м, як і у будь-якій комуналці ванна, туалет та кухня перебувають у загальному користуванні всіх мешканців.
Господиня готова здати житло за одну тисячу грн студентам та іноземцям, а також батькам із дітьми.
Кімната знаходиться у старому цегляному будинку. На відстані до 500 метрів розташовані дитячий садок і школа, ринок, станція підземки, супермаркет АТБ і торгово-розважальний центр, а також парк і зелена зона.
На фото видно меблі часів СРСР: диван, поліровану шафу та сервант, а також стіл-книжку. Світлий комод, найімовірніше, виготовлений вже після розпаду Радянського Союзу.
На стіні висить килим, а підлога застелена паласом. На вікнах є не тільки штори, а й білий тюль із павичами. Також є підставка під горщик з квіткою і настінний годинник.
Раніше ми показали одну з найдешевших квартир у Кривому Розі. Власники здають її лише за оплату комунальних послуг. Однак стан житла залишає бажати кращого.