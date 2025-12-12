З килимом на стіні та меблями із СРСР: у Харкові пропонують житло за 1000 гривень (фото)

Кімната знаходиться поряд зі станцією метро "Вокзальна"

У Харкові здається кімната у комунальній квартирі. Житло знаходиться неподалік станції метро "Вокзальна".

Відповідна публікація з’явилась на популярному українському сайті оголошень. Орендна плата становить одну тисячу гривень на місяць.

Площа кімнати складає 21 кв.м, як і у будь-якій комуналці ванна, туалет та кухня перебувають у загальному користуванні всіх мешканців.

Господиня готова здати житло за одну тисячу грн студентам та іноземцям, а також батькам із дітьми.

Кімната знаходиться у старому цегляному будинку. На відстані до 500 метрів розташовані дитячий садок і школа, ринок, станція підземки, супермаркет АТБ і торгово-розважальний центр, а також парк і зелена зона.

На фото видно меблі часів СРСР: диван, поліровану шафу та сервант, а також стіл-книжку. Світлий комод, найімовірніше, виготовлений вже після розпаду Радянського Союзу.

На стіні висить килим, а підлога застелена паласом. На вікнах є не тільки штори, а й білий тюль із павичами. Також є підставка під горщик з квіткою і настінний годинник.

