Закарпаття як "інша планета"? Рієлтори назвали ціни на оренду в регіоні "неадекватними" – у чому причина божевілля

Орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді сьогодні коштує від 400 доларів на місяць. Це вдвічі дорожче, ніж у Харкові. Ціна за квадратний метр оренди в обласному центрі Закарпаття досягла 11 доларів – стільки ж, як у столиці, та втричі більше, ніж у прифронтовому місті. Рієлтори називають ситуацію "неадекватною", але попит тримає ціни на цьому рівні вже майже чотири роки.

Чому Закарпаття перетворилося на найдорожчий регіон для орендарів, як війна змінила ринок нерухомості та чи є шанс на повернення цін до довоєнного рівня, з'ясовували журналісти "Телеграфу".

Як сталось так, що Закарпаття обігнало Київ: скільки коштує квадратний метр орендованого житла

Статистика ЛУН у жовтні

Галина Бучко, рієлтор з Ужгорода, досі не може звикнути до цифр, які називає клієнтам.

Ціни на оренду на Закарпатті

"На початку повномасштабного вторгнення, коли сюди поїхало пів України, ціни злетіли шалено. Об'єкти забирали без документів, бо були заблоковані реєстри. Те, що не продавалося роками, всі ці великі будинки – вони були продані за лічені тижні", – розповідає експертка.

За її словами, ціни зросли майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом. Якщо до лютого 2022 року однокімнатну квартиру в новобудові можна було купити за 50 тисяч доларів, то вже навесні того ж року вартість сягнула 75-80 тисяч.

"Це здавалося неадекватним, але на сьогодні ми маємо такі реалії. Собівартість будівництва, ремонтів, меблів – все пішло вгору", – каже Бучко.

Та найболючішою виявилася ситуація з орендою. Ще у серпні 2024 року однокімнатну квартиру в Ужгороді можна було зняти за 350 доларів. Сьогодні знайти щось дешевше за 400 доларів майже неможливо. "Двокімнатні йдуть десь від 500", – додає рієлторка.

Для порівняння: у Харкові вартість квадратного метра оренди становить лише 4 долари. Однокімнатну квартиру там можна зняти за 100-150 доларів, двокімнатну – за 200.

Ігор Рега, рієлтор з Мукачева, підтверджує: вартість житла зросла мінімум на 50% з початку війни. "Люди, які їдуть зі сходу та центральної України, не торгуються. Їм головне, щоб були житлові умови", – пояснює він.

Однокімнатна квартира у хорошому стані коштує від 8 тисяч гривень, але бувають варіанти і за 20-25 тисяч у новобудовах. "Народ змирився з цими сумами, бо є люди, які не мають іншого виходу", — каже Ігор Рега.

Хрущовка з унітазом дорожча у пріоритеті: закарпатський парадокс, який змінив правила гри

Середні ціни на оренду житла в Ужгороді за 2025 рік. Джерело - ЛУН

Тетяна Юричко, рієлторка агентства "Альянс" з Ужгорода, розповідає про несподіваний феномен місцевого ринку. "Зараз у попиті квартири, в які можна заїхати жити. Навіть якщо це старий фонд, хрущовки.Тільки щоб там був хай старенький паркет, хай старенький унітаз, але заїхати можна", – каже експертка.

Галина Бучко підкреслює: оренда реагує на події швидше за ринок купівлі-продажу. "Коли збільшується попит, дешеву оренду розбирають першою. Потім беруть дорожчу, бо нема з чого обрати. А хто новий виходить на ринок, ставить ціну, орієнтуючись на те, що залишилося", – пояснює механізм зростання вартості.

Тетяна Юричко називає конкретні цифри: оренда зросла на 100% порівняно з довоєнним періодом. "На початку війни був бум: ціни виросли на 50% за купівлю та вдвічі за оренду. Потім трохи пішов відкат, бо багато будують, є вільне житло. На сьогодні ціни на купівлю виросли загалом на 30% від довоєнних, але оренда тримається високо", – каже вона.

Оренда квартири в Ужгороді вартує від 12 до 30 тисяч гривень. Максимальна пропозиція на ринку – 1200 доларів на місяць. "Є попит, тому ціни тримаються. Люди сюди їдуть, хтось готовий платити", – резюмує Юричко.

Ігор Рега з Мукачева підтверджує: оренда підскочила значно. "Однокімнатна у хорошому стані – від 8 тисяч гривень. Можуть бути варіанти і за 20, і за 25 тисяч у нових будинках", – каже він.

Чи вистачить квадратних метрів в Ужгороді на всіх

Ціна оренди в Ужгороді, 2025 рік. Джерело - ЛУН

Галина Бучко пояснює головну причину високих цін простою арифметикою. "До війни в Ужгороді було 125 тисяч населення. Зараз кажуть, може 300, може 350 тисяч", – каже вона.

"Якщо говорити про Львів чи Івано-Франківськ, то міста більші, там більша кількість квадратних метрів. А Ужгород цим похвастатися не може. Просто брак місць", – пояснює рієлторка.

За її словами, у Львів та Ужгород їде приблизно однакова кількість людей, але у Львові населення становить кілька мільйонів, тому там є вибір.

На Закарпаття їхали з усіх куточків України. "Харків, Одеса, Київ, Запоріжжя, Маріуполь, Краматорськ, Дніпро – звідусіль. Люди, які приїжджають з великих міст, спочатку питають про бомбосховища, інфраструктуру, школи. Але потім розуміють, що Ужгород – маленьке місто, і це перестає бути пріоритетом", – каже вона.

Основні вимоги зводяться до простих речей: газове опалення, можливість заїхати та жити, безперебійне світло. "Питаються про сонячні панелі, колектори для води", – додає Тетяна Юричко.

Рієлтори сходяться в одному: ціни не знизяться, поки триватиме попит. А попит тримається на тому, що Закарпаття залишається одним із найбезпечніших регіонів країни, попри те, що житло тут коштує дорожче, ніж у столиці.

