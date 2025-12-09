Ціна мінімальна, але умови з сюрпризом. Як виглядає дешевше житло у Львові (фото)

Оголошення від власника, тому без комісії

У Львові здають квартиру у новобудові за смішні гроші, щоправда, умови оренди підійдуть не усім. Адже за 4500 грн на місяць людина отримую повністю нульову квартиру навіть без ремонту та електрики.

Про це свідчить оголошення оренди на порталі. Зазначається, що квартиру здає власник, який і пропонує "вигідні" умови.

Орендатор має виконати ремонт у квартирі з нуля, провести електрику, воду, навіть встановити труби. Всі ці роботи йдуть за рахунок орендатора, який при цьому має ще доплатити 4500 грн щомісяця. Єдине, що наразі зроблено в квартирі — це опалення, а все інше прийдеться доробляти. В оголошені не вказано, хто має оплачувати матеріали для ремонту, унітаз, ванну чи раковину.

Оголошення з оренди кваритири

Оренда квартири в Ріел Сіті

За словами, власника умови досить вигідні. Він також готовий здавати цю квартиру, як приміщення для складу чи офісу, щоправда, ремонт все одно треба зробити. Здають цю квартиру в оренду у ЖК Riel City. Тут здебільшого оренда однокімнатної квартири стартує від 12 тисяч на місяць. Усе житло з ремонтом та комунікаціями.

Оренда квартири в Ріел Сіті

У коментарях користувачі були здивовані оголошенням житла за 4500 та умовами оренди. Адже вважають, що роботи, які треба виконати коштують в рази дорожче. Ба більше, є побоювання, що після закінчення ремонту вартість житла зросте втричі.

Українці наголошують:

Наступний рівень — здам в оренду на стадії котловану;

А коли ви зробите там мін ремонт, ціна виросте до 20 тисяч і вас попросять покинути приміщення;

Оце мамкін підприємець і смішно і страшно, найняти майстрів задурно та й так щоб вони йому платили.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найдешевших квартир у Кривому Розі.