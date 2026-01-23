Як розігріти їжу за 5 хвилин без світла: простий та корисний лайфхак

Зробити гарячою готову страву можна без плити та мікрохвильової печі

Поки тривають щоденні відключення світла, українці вигадують нові лайфхаки, щоби полегшити собі життя в цей період. Серед них простий спосіб підігріти готову їжу без використання електроприладів.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці nataliaivanina29 TikTok. Автор ролика показала, як можна розігріти страву за допомогою звичайної сковороди та окропу.

Для цього в сковороду потрібно покласти кришку від банки і трохи залити окропом. На кришку ставлять тарілку з їжею, після чого конструкцію накривають від сковороди. За рахунок пари та накопиченого тепла страва поступово прогрівається і виходить ефект, схожий на мікрохвильову піч.

Такий спосіб особливо зручний в умовах відсутності світла, коли немає можливості скористатися мікрохвильовою піччю або плитою. Користувачі відзначають, що лайфхак підходить для розігріву готових страв і нічим не відрізняється від розігріву в мікрохвильовій печі.

Однак важливо дотримуватися обережності при роботі з окропом і використовувати жаростійкий посуд, щоб уникнути опіків.

