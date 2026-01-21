У мережі показали, як за допомогою гир обігріти квартиру: незвичайний лайфхак здивував українців

Деякі засумнівалися у ефективності способу

Під час відключень світла через російські атаки в Україні може пропадати й опалення. Щоб пережити холод, українці змушені вдаватися до лайфхаків.

Одним із способів зігріється поділилася жителька Дніпра у мережі.

Вона показала, що обігріває квартиру за допомогою чавунних гирь, встановлених на включену плиту.

"12 квартал. Дніпро. На відео чавунні гирі.А як зігріваєтесь ви?", — пише автор посту.

Лайфхак з гирями для обігріву квартири

Довідка: метод продемонстрований на фото дійсно працює через те, що чавунні гирі накопичують тепло і протягом деякого часу можуть віддавати його в кімнату. Однак варто зазначити, що він також несе і ризики через підвищену пожежну небезпеку. Тому вдаватися до нього слід з обережністю та в крайніх випадках.

У коментарях користувачі підтвердили, що лайфхак дівчини працює. Однак деякі радять робити таке на малому газі через пожежну небезпеку і у великих кімнатах через малу ефективність (оскільки у гир малі площі поверхонь). Також коментатори не радять залишати газ надовго через чадний газ.

Коментарі у мережі

