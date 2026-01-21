У мережі показали, як за допомогою гир обігріти квартиру: незвичайний лайфхак здивував українців
Деякі засумнівалися у ефективності способу
Під час відключень світла через російські атаки в Україні може пропадати й опалення. Щоб пережити холод, українці змушені вдаватися до лайфхаків.
Одним із способів зігріється поділилася жителька Дніпра у мережі.
Вона показала, що обігріває квартиру за допомогою чавунних гирь, встановлених на включену плиту.
"12 квартал. Дніпро. На відео чавунні гирі.А як зігріваєтесь ви?", — пише автор посту.
Довідка: метод продемонстрований на фото дійсно працює через те, що чавунні гирі накопичують тепло і протягом деякого часу можуть віддавати його в кімнату. Однак варто зазначити, що він також несе і ризики через підвищену пожежну небезпеку. Тому вдаватися до нього слід з обережністю та в крайніх випадках.
У коментарях користувачі підтвердили, що лайфхак дівчини працює. Однак деякі радять робити таке на малому газі через пожежну небезпеку і у великих кімнатах через малу ефективність (оскільки у гир малі площі поверхонь). Також коментатори не радять залишати газ надовго через чадний газ.
