Навіщо дірка у ручці сковороди і каструлі. Ви не знали про цей секрет

Не тільки, щоб вішати посуд

Здавалося б, дизайн кухонного начиння за десятиліття доведений до автоматизму та підпорядкований суворій логіці. Однак один елемент — невеликий отвір на кінці ручки ковша, сотейника, сковорідки чи каструлі — більшість українців використовує неправильно або зовсім не використовує.

Якщо ви думали, що ця дірочка потрібна виключно для того, щоб гарно розвішувати посуд на гачках в магазині або на рейлінгах, ви маєте рацію лише наполовину. Це дизайнерське рішення має набагато практичніше застосування, яке допоможе підтримувати чистоту під час готування.

Основне призначення отвору в довгій ручці — служити тримачем для ложки або лопатки. Замість того, щоб забруднити стільницю або шукати спеціальне блюдце-підставку, просто вставте край ложки в цей отвір.

Чому це зручно

Для економії місця : більше не потрібно захаращувати робочу зону зайвим посудом.

: більше не потрібно захаращувати робочу зону зайвим посудом. Для безпеки: ложка завжди знаходиться під рукою і не зіслизне на підлогу.

Звичайно, функція підвішування залишається актуальною. Професійні кухарі часто зберігають посуд саме у вертикальному положенні на спеціальних перекладинах. Це забезпечує швидкий доступ до потрібного ковша та дозволяє посуду швидше сохнути, запобігаючи появі плісняви або неприємного запаху в закритих шафах.

