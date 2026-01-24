Зігріває сильніше, ніж здається. Доступний спосіб зберегти тепло у квартирі без опалення

Ця фольгована плівка зберігає до 90% тепла тіла

Через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах, багатьом українцям доводиться жити не лише без світла, але й без опалення. Не замерзнути в таких умовах може допомогти термоковдра.

Досвідом використання термоковдри, щоб не замерзнути, поділився іноземець у мережі. Термоковдра (рятувальна ковдра) — це тонка, легка фольгована плівка, яка відбиває до 90% тепла, що виділяє тіло.

Термоковдра

Туристи та рятувальники використовують термоковдру для запобігання гіпотермії — загорнувшись у неї, ви створюєте тепловий бар'єр навколо тіла. Термоковдра має дві сторони — сріблясту та золоту. Інколи обидві сторони сріблясті, але одна більш блискуча.

Термоковдри використовують туристи

Як користуватись термоковдрою

Треба загорнутися у неї сріблястою стороною до тіла (вона відбиває тепло), золотиста назовні. Також термоковдру можна використовувати як додатковий шар поверх ковдри у спальному мішку, або підкласти під матрац. Важливо враховувати, що вона не пропускає повітря, тому всередині накопичується волога — використовуйте короткочасно (2-3 години) або з провітрюванням.

Термоковдра зберігає до 90 відостків тепла тіла

Як за допомогою термоковдри зігріти руки та ноги

В коментарях, у відповідь на питання, як не замерзнути без опалення, чоловік порадив ще один спосіб використання термоковдри — для рук, ніг, голови. Для цього від термоковдри треба відрізати штаточки та покласти у шкарпетки, рукавички, у шапку, сріблястою стороною до тіла. За словами чоловіка, різниця у теплі буде більша, ніж можна припустити. Залишки термоковдри він радить покласти на ліжко, блискучою стороною вниз.

Як розповідав "Телеграф", винахідник із Кривого Рогу показав диво-капсулу, яку може зібрати кожен. В ній буде тепло без опалення навіть у лютий мороз.