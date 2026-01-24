Согревает сильнее, чем кажется. Доступный способ сохранить тепло в квартире без отопления

Эта фольгированная пленка сохраняет до 90% тепла тела

Из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам, многим украинцам приходится жить не только без света, но и без отопления. Не замерзнуть в таких условиях может помочь термоодеяло.

Опытом использования термоодеяла, чтобы не замерзнуть, поделился иностранец в сети. Термоодеяло (спасательное одеяло) — это тонкая, легкая фольгированная пленка, отражающая до 90% тепла, которое выделяет тело.

Термоодеяло

Туристы и спасатели используют термоодеяло для предотвращения гипотермии – завернувшись в него, вы создаете тепловой барьер вокруг тела. Термоодеяло имеет две стороны — серебристую и золотистую. Иногда обе стороны серебристые, но одна более блестящая.

Термоодеяла используют туристы

Как пользоваться термоодеялом

Надо завернуться в него серебристой стороной к телу (она отражает тепло), золотистая наружу. Также термоодеяло можно использовать как дополнительный слой поверх одеяла в спальном мешке, или подложить под матрас. Важно учитывать, что оно не пропускает воздух, поэтому внутри скапливается влага – используйте кратковременно (2-3 часа) или с проветриванием.

Термоодеяло хранит до 90 остатков тепла тела

Как с помощью термоодеяла согреть руки и ноги

В комментариях, в ответ на вопрос, как не замерзнуть без отопления, мужчина посоветовал еще один способ использования термоодеяла – для рук, ног, головы. Для этого от термоодеяла нужно отрезать штаточки и положить в носки, перчатки, в шапку, серебристой стороной к телу. По словам мужчины, разница в тепле будет больше, чем можно предположить. Остатки термоодеяла он советует положить на кровать, блестящей стороной вниз.

