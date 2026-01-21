Рус

Назва як жарт, а історія — як бойовик: в Україні є село, яке звучить як запрошення до генделя

Наталія Дума
21 січня 2026
Український генделик. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дивовижне сел з найбільш козацькою назвою в Україні

В Україні є села, назви яких звучать як меми, клички козаків з літописів або пункт меню в корчмі. Вони вводять в оману і здаються жартом, але насправді мають довгу історію і глибоке коріння. Одне із таких — село, яке звучить як гендель десь на околиці маленького міста чи селища.

Що варто знати

  • Походження назви села пов’язують із прізвищем першопоселенців або легендарним ватажком Северином Наливайком, чиє повстання охоплювало ці землі
  • Село відчуло на собі Голодомор 1932-1933 років

Наливайка — село в Голованівській селищній громаді Голованівського району Кіровоградщини, розташоване у центральній частині України. Населення села — 708 людей, а загальна площа населеного пункту — 2,202 км².

Звідки пішла назва

Точних даних про походження назви немає. Однак за деякими дослідженнями, вона могла бути пов'язана з прізвищем або прізвиськом одного з перших поселенців або господарів цих земель.

Іноді назви на кшталт "Наливайка" могли походити від прізвищ, які, у свою чергу, мали етнографічне чи ремісниче походження — наприклад, від дієслова "наливати" чи від прізвища "Наливайко". До слова, Северин Наливайко — козацький ватажок, один із керівників повстання 1594—1596 років у Речі Посполитій, а деякі частини Кіровоградщини входили до складу цієї держави.

Село Наливайка пережило темні і складні часи. Під час Голодомору, який влаштувала радянська влада 1932-1933 років тут померло щонайменше 266 жителів.

Чи є серед жителів видатні постаті?

Серед відомих людей, які народилися у селі Наливайка, — П'яничук Ніна, яка була народною депутаткою Верховної Ради УРСР 9-го скликання. Також уродженець цього населеного пункту — Високолан Степан — російський і парагвайський військовик українського походження, дивізійний генерал Збройних сил Парагваю.

