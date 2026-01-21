Назва як жарт, а історія — як бойовик: в Україні є село, яке звучить як запрошення до генделя

Дивовижне сел з найбільш козацькою назвою в Україні

В Україні є села, назви яких звучать як меми, клички козаків з літописів або пункт меню в корчмі. Вони вводять в оману і здаються жартом, але насправді мають довгу історію і глибоке коріння. Одне із таких — село, яке звучить як гендель десь на околиці маленького міста чи селища.

Що варто знати

Походження назви села пов’язують із прізвищем першопоселенців або легендарним ватажком Северином Наливайком, чиє повстання охоплювало ці землі

Село відчуло на собі Голодомор 1932-1933 років

Наливайка — село в Голованівській селищній громаді Голованівського району Кіровоградщини, розташоване у центральній частині України. Населення села — 708 людей, а загальна площа населеного пункту — 2,202 км².

Звідки пішла назва

Точних даних про походження назви немає. Однак за деякими дослідженнями, вона могла бути пов'язана з прізвищем або прізвиськом одного з перших поселенців або господарів цих земель.

Іноді назви на кшталт "Наливайка" могли походити від прізвищ, які, у свою чергу, мали етнографічне чи ремісниче походження — наприклад, від дієслова "наливати" чи від прізвища "Наливайко". До слова, Северин Наливайко — козацький ватажок, один із керівників повстання 1594—1596 років у Речі Посполитій, а деякі частини Кіровоградщини входили до складу цієї держави.

Село Наливайка пережило темні і складні часи. Під час Голодомору, який влаштувала радянська влада 1932-1933 років тут померло щонайменше 266 жителів.

Чи є серед жителів видатні постаті?

Серед відомих людей, які народилися у селі Наливайка, — П'яничук Ніна, яка була народною депутаткою Верховної Ради УРСР 9-го скликання. Також уродженець цього населеного пункту — Високолан Степан — російський і парагвайський військовик українського походження, дивізійний генерал Збройних сил Парагваю.

