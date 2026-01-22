Село, яке "відчуваєш носом": в Україні є населений пункт з "ароматною" назвою

Назва цього села змушує посміхнутися

В Україні є багато населених пунктів, назви яких викликають посмішку. Це село можна не лише вимовити, а й відчути носом. Однак як тільки ви почуєте його назву, одразу виникне запитання, звідки ж вона пішла і що стоїть за таким "ароматним" словом.

Що варто знати

Попри "несерйозну" назву, саме в цьому селі у 1940-х роках розташовувалася секретна резиденція Головнокомандувача УПА Романа Шухевича

Дослідники припускають, що село могло змінити ім'я через помилку — від "Букова" або "Путова"

Пуків — село у Рогатинській міській громаді Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Перші письмові згадки про нього датуються 15 століттям. Воно пережило зміну держав та режимів — польське панування, Австро-Угорщину, радянську владу і нарешті незалежну Україну. У Пукові є дві пам'ятки. Це ботанічна пам'ятка природи "Чортова Гора" і лісовий заказник Журитин.

Чортова гора у Пукові. Фото: wikipedia

У 20 столітті село не оминули війни, репресії та мобілізації. Відомо, що частина мешканців була залучена до українського визвольного руху, а в радянський період люди пережили колективізацію. Цікаво, що на околиці села (хутір Переліски) в 1945—1946 роках у селі Пуків була штаб-квартира Головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Село Пуків. Фото: wikipedia

Походження назви

Походження назви Пуків має кілька версій. Найпоширеніша — назва пов'язана з ім’ям або прізвиськом першого поселенця. Інша версія відсилає до давніх діалектних слів, пов’язаних із природними умовами або господарською діяльністю. Єдиного підтвердженого тлумачення немає.

На думку дослідника Купчинського, спочатку село мало назву "Путів" від слова "путь", але з часом стали букву "т" замінили на "к". Також одна із версій — село називалося "Буків" через рослину бук, яка тут росте.

