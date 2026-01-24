Чекати лишилось недовго: коли в Харків увірветься потепління

На потепління в Харкові можна очікувати з середини наступного тижня

Після потужних морозів на Харків йде потепління. Вже у середу, 28 січня, стовпчики термометрів покажуть плюсові значення.

Потепління зумовить тепла повітряна маса з Середземномор'я. Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Кінець морозів близько: коли в Україну прийде потепління, синоптик назвав дати

За словами синоптика, вже 24–25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Середземномор’я, Туреччини та Балкан.

"Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть з України. Потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею", — розповів Кібальчич.

Ігор Кібальчич. Фото Редпост

Водночас, за його словами, на дорогах може посилитися ожеледиця. У східних регіонах можна очікувати на поривчастий вітер з південного напрямку.

Ігор Кібальчич. Фото Редпост

Що кажуть дані метеорологічних сервісів

Синоптики сайта Meteofor прогнозують значне потепління у Харкові у середу, 28 січня. Вночі очікується -6 градусів, а вдень температура підійметься до + 2 градусів. В наступні кілька днів температурні показники підвищуватимуться, після чого можна очікувати на незначне похолодання.

Прогноз погоди для Харкова

Дані сайту Sinoptik.ua підтверджують потепління в Харкові в кінці третьої декади січня. В середу, 28 січня, вночі очікується -4 градуси, а вдень +2 градуси. До кінця тижня зберігатимуться подібні температурні показники.

Прогноз погоди для Харкова

А от відповідно до даних сайту Метео, потепління також почнеться у середу, 28 січня, проте воно буде не таким суттєвим. Так, температура вночі очікується на рівні -4 градусів, а вдень термометри покажуть 0 градусів. Протягом 29-30 січня прогнозується плюсова температура вдень, проте до кінця тижня температурні показники впадуть до -13 градусів вночі та -10 градусів вдень. Висока ймовірність опадів у вигляді снігу або снігу з дощем.

Прогноз погоди для Харкова

Раніше "Телеграф" розповідав про неприємний прогноз погоди для Львова, згідно з яким на місто очікує майже місяць опадів.