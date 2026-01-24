Ждать осталось недолго: когда в Харьков ворвется потепление

Потепления в Харькове можно ожидать с середины следующей недели

После мощных морозов на Харьков идет потепление. Уже в среду, 28 января, столбики термометров покажут плюсовые значения.

Потепление обусловит теплая воздушная масса из Средиземноморья. Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Конец морозов близок: когда в Украину придет потепление, синоптик назвал даты

По словам синоптика, уже 24-25 января в Украину придет потепление. Теплый воздух идет с юга — из Средиземноморья, Турции и Балкан.

"Сначала теплее станет на юге и западе, потом по всей стране. Уже в последние дни января морозы совсем уйдут из Украины. Потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдет в дождь и туман. Потепление принесет с собой осадки — сначала будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдет в дождь и туман. Возможен густой туман, поскольку теплый воздух будет двигаться над заснеженной землей", — рассказал Кибальчич.

Игорь Кибальчич. Фото Редпост

В то же время, по его словам, на дорогах может усилиться гололед. В восточных регионах можно ожидать порывистый ветер с южного направления.

Игорь Кибальчич. Фото Редпост

Что говорят данные метеорологических сервисов

Синоптики сайта Meteofor прогнозируют значительное потепление в Харькове в среду, 28 января. Ночью ожидается -6 градусов, а днем температура поднимется до +2 градусов. В последующие несколько дней температурные показатели будут повышаться, после чего можно ожидать незначительное похолодание.

Прогноз погоды для Харькова.

Данные сайта Sinoptik.ua подтверждают потепление в Харькове в конце третьей декады января. В среду, 28 января, ночью ожидается -4 градуса, а днем +2 градуса. До конца недели сохранятся подобные температурные показатели.

Прогноз погоды для Харькова.

А вот согласно данным сайта Метео, потепление также начнется в среду, 28 января, однако оно будет не столь существенным. Так, температура ночью ожидается на уровне -4 градусов, а днем термометры покажут 0 градусов. В течение 29-30 января прогнозируется плюсовая температура днем, однако к концу недели температурные показатели упадут до -13 градусов ночью и -10 градусов днем. Высокая вероятность осадков в виде снега или снега с дождем.

Прогноз погоды для Харькова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о неприятном прогнозе погоды для Львова, согласно которому город ожидает почти месяц осадков.