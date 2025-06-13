Від викладача до доларового мільйонера: чим займався мер Дніпра Філатов до політики

Кар'єра Філатова розпочалася з адвокатської діяльності

Мер Дніпра Борис Філатов, який займає цю посаду вже багато років, і заробив більше 300 тисяч за минулий рік, ще на початку своєї кар’єри був пов’язаний із політикою. Його кар’єра розпочалася з адвокатської діяльності, де він, за деякими даними, співпрацював із Коломойським. А також він був журналістом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, ким був Борис Філатов до того, як прийшов у політику. Посаду міського голови Дніпра він обіймає з 2015 року.

Борис Філатов до політики

Майбутній мер Дніпра народився 7 березня 1972 року. У 1993 році він закінчив Дніпровський державний університет за двома спеціальностями: "історія та суспільствознавство" і "правознавство".

Борис Філатов з дружиною в молодості

Адвокатську діяльність він розпочав з 1996 року. Після отримання свідоцтва на право адвокатувати у 2002 році, Борис відкрив власний бізнес. Також він працював викладачем цивільного права в Академії митної служби України.

Борис Філатов і його дружина в молодості

У мережі є інформація про те, що Філатов брав участь у судових розглядах, пов’язаних з Ігорем Коломойським. Його вважають штатним адвокатом об’єднання "Приват". Однак сам Філатов заперечує це. За його словами, він співпрацював з іншими підприємствами, до яких "Приват" не має ніякого стосунку.

Борис Філатов у юності

Адвокатська діяльність Філатова була успішною. У 2009 році він заявив, що став доларовим мільйонером, задекларувавши свої доходи.

З 2005 року Філатов став займатися журналістикою. Упродовж 5 років він був автором і ведучим програми "Губернські хроніки" та 9 каналі, який пов’язують із об’єднанням "Приват". У 2009 році Борис Альбертович отримав звання "Заслуженого журналіста України".

Борису Філатову 37 років

У березні 2014 року Філатова було призначено заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. Коли Коломойського було призначено на посаду губернатора Дніпропетровської області, Борис Альбертович став його заступником. У вересні 2014-го Філатов балотувався самовисуванцем у депутати Верховної Ради.

За рік, у вересні 2015-го, партія "УКРОП" висунула Філатова кандидатом в мери Дніпропетровська. За протоколом, за нього проголосували 184 874 виборця у другому турі.

Борис Філатов став мером Дніпропетровська (нині Дніпра) у 2015 році

Раніше "Телеграф" розповідав, хто став чоловіком доньки Філатова. Днями 30-річна Катерина Філатова вийшла заміж.