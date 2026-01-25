Там живе вже 17 покоління власників: де розташований найстаріший житловий будинок світу, якому майже тисяча років (фото)

Назву цього будинку ледь вимовиш

Кіркьюбьоаргардур — старовинний фермерський будинок на Фарерських островах, який вважають найдавнішим житловим будинком у світі, де досі проживають люди. Він використовується вже понад тисячу років.

За даними "УНІАН", будівля з’явилася ще в XI столітті. Спочатку вона слугувала резиденцією єпископа та релігійним центром архіпелагу.

Найстаріший будинок світу відкритий для туристів

У XIII столітті Кіркьюбьоаргардур став частиною великого церковного комплексу, до якого входили собор, школа та господарські будівлі. Історики припускають, що дерев’яні елементи будинку привезли з Норвегії, адже на Фарерських островах майже немає лісів.

Тисячолітній житловий будинок на Фарерах. Фото: УНІАН

Хоча будинок було збудовано понад 900 років тому, він продовжує слугувати домівкою. Тут живе родина Паттерсонів, яка оселилася в маєтку у XVI столітті, і нині це вже 17-те покоління. Коли їхні предки вперше заселили будинок, йому було близько 500 років.

Маєток частково зберіг первісну форму XI століття. Кам’яний фундамент залишився від першої резиденції єпископа, а дерев’яну частину добудували близько 1300 року. Будинок складається з кількох приміщень: основної житлової кімнати, зрубу, горища та підвалу.

Середньовічні інтер’єри відкриті для туристів. Фото: УНІАН

На території будинку є кладовище, ймовірно, з похованнями колишніх мешканців. Фото: УНІАН

Частина будинку відкрита для туристів як історико-культурний музей. Там можна побачити середньовічні інтер’єри, старовинні меблі та побутові предмети. Інша частина будинку продовжує слугувати житлом.

Кіркьюбьоаргардур входить до головних туристичних об’єктів Фарерських островів. Він цікавий для тих, хто цінує автентичність та справжню історію. Хоч будинок виглядає просто і не є замком чи фортецею, він зберігає багатовікову історію.

