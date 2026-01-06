Найвужчий готель з вбиральнею надворі. Що відомо про загадкову будівлю у Вінниці

Будівля існувала без туалету понад 50 років

У Вінниці є старовинна будівля, яка колись була найвужчим готелем міста, але з дивним нюансом. Адже вбиральні у приміщені не було, відвідувачі ходили в туалет на вулицю.

"Телеграф" покаже, як виглядає будинок Райхера, якому понад сто років. Зауважимо, що будівля й досі існує та знаходиться по вулиці Соборна, 44.

Будинок Рейхера звели у 1910 році на замовлення Фроїма-Бер Райхера. Він був представником однієї з найзаможніших єврейських родин, які володіли крамницями, житловими спорудами в центрі міста.

Дім Рейхера у Вінниці

Архітектор у 1910 році спроєктував триповерховий готель з двома дерев'яними дворами для заїзду карет. Проєктантом будівлі був міський зодчий Григорій Артинов. Вже тоді будівля вражала місцевих, адже була найвужчою в місці. Готель має асиметричний фасад з елементами модернізованого неоренесансу та символістичного модерну.

Як виглядає дім Рейхера у Вінниці

Історики кажуть, що цільовою авдиторією готелю були невибагливі подорожні. Адже через брак місця в будівлі була лише електрика, а туалет — надворі. Цікаво, що водогін в цій будівлі з'явився лише після 1970-х років. Тоді на першому поверсі з'явилась аптека з лікарськими рослинами. Вона відома своєю високою стелею в 5 метрів та старовинними глечиками на стелажах.

Як виглядає дім Рейхера у Вінниці

Ще однією цікавою деталлю цього будинку є те, що з внутрішнього дворика на першому поверсі вхід до найдавнішого в місті магазина для дорослих. А у підвальному приміщенні сучасна кав'ярня, де часто проходять поетичні вечори.

Раніше "Телеграф" розповідав історію головного символу міста Львівського оперного театру.