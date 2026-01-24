Мав підпільну назву "голуб`ятня": де знаходиться найблакитніший мікрорайон Києва

Мікрорайон вирізняється нетиповим дизайном

В кожному українському місті є власний унікальний мікрорайон. В Києві також, можна знайти справжній витвір урбаністичного мистецтва.

На Троєщині є житловий масив, який має унікальний дизайн, цікавий, а часом і трагічний, часопис. "Телеграф" розкаже про це незвичайне місце.

Третій мікрорайон Троєщини збудований у 1985-1987 роках на болотистій місцевості. Його архітектором є Вадим Гречина. Він також відомий створенням Українського дому, бібліотеки ім. Вернадського та інших видатних будівель в столиці.

В дизайні мікрорайону використані різні комбінації типових будівель, прикрашених суперграфікою з керамічної плитки.

У листопаді 2025 року один з російських "шахедів" влучив в житловий будинок. Тоді загинула Наталя Ходемчук — вдова першої жертви аварії на ЧАЕС Валерія Ходемчука.

Один з будинків мікрорайону. Фото Сріншот

Що думають користувачі мережі

"Це дивовижно, наскільки точно колір плитки підібраний під колір неба!"

"Цікаво що думали люди які перебудовували фасад бібліотеки? "От бачите весь район блакитно-білий? відповідно якого кольору буде фасад? Правильно. Помаранчевий", — жартують в коментарях.

Дописи користувачів

"Дуже люблю вигляд керамічної плитки на панельних будинках, а чи можна її покласти поверх утеплення?";

"Все життя на Трої і не знала що це найблакитніший район, дякую за відео";

"Завжди цікаво було, як ця плитка може роками не відпадати", — пишуть в мережі.

Дописи користувачів

"Взагалі Троєщина-Виґурівщина це якесь унікальне явище, дуже цікава місцевість як для мешканця, так і дослідника. Мала справу з нею в одному дослідницькому урбаністичному проекті, працювали з командою саме над цим районом";

"Найулюбленіший мікрорайон. До речі, в 80-90х мав підпільну назву "голубятня";

"А мені подобається це повітря. Блакить, сніг і багато повітря. Місто тут не шумить — воно дихає", — діляться думками користувачі.

Коментарі користувачів соцмережі

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялася назва Троєщина і як із села вона стала районом Києва.