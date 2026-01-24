Стоїть майже 500 років: як виглядає найстаріший будинок в Україні (фото)
Будівля була зведена у далекому XVI столітті
В Україні налічується багато будівель, які можуть посперечатись за титул "найстаріший". Серед них, зокрема, і дерев'яний будинок на Волині.
Вік будівлі перевищує 400 років. "Телеграф" розповість про цю унікальну історичну пам'ятку.
Де знаходиться будинок
Найдавніший дерев'яний будинок України знаходиться у Волинській області. В селі Самари Ратнівського району.
Історія будинку
Час будівництва цієї так званої "курної" хати датується 1587 роком. Що робить її найстарішою в Україні. Її вік 439 років. Виявлена хата була архітектором Сергієм Верговським в 1970 році. І вона є рідкісним зразком давнього житла.
Це хата без сіней з курним опаленням. Стіни з соснових плах. Дах двосхилий на кроквах критий соломою. На фронтонах вітрові дошки з "кониками". Три волокових вікна з дерев'яною засувкою, у вхідній стіні волокова кагла. Двері на бігуні. Курна глинобитна піч на рубленому опічку. На покутній стіні дата – 1587р. Хата облаштована "примістом" для спання, 2 лавами та жердками.
Цікаво, що для районів Волинського Полісся була характерна дворядна забудова двору. Господарські будівлі, об’єднані спільними стінами та дахом, шикувалися в один ряд паралельно житловому будинку, який, залежно від орієнтації за сонцем, наближали до вулиці довгим або коротким фасадом або виносили в другий ряд і розташовували у глибині двору.
