Чи будуть переводити годинники в Україні на літній час і коли це роблять: точна дата переходу

Президент не підписав відповідний законопроект

Щороку в Україні двічі переводять годинник на 1 годину. Восени відбувається перехід на зимовий час, а навесні – на літній. У 2024 році Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників, проте з того часу президент Зеленський так і не підписав відповідний законопроект, і він не набув чинності. Тому переходи на зимовий та літній час продовжуються.

"Телеграф" розповідає, коли у 2026 році відбудеться перехід на літній час і куди переводити стрілки.

Коли переводять годинник?

Зазвичай перехід на літній час відбувається наприкінці березня, а точніше в останню неділю березня. У 2026 році це випадає на 29 березня.

Перехід на літній час. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Під час переходу на літній час стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Зазвичай це роблять уночі – о 3:00 годині. Однак це вже формальність зі стрілками, оскільки більшість сучасних гаджетів — телефони, планшети, ноутбуки чи розумні годинники та трекери — переводять час в автоматичному режимі. Однак, якщо у вас є механічний годинник у будинку або на руці, їх все ж доведеться переводити вручну — на годину вперед.

Також варто зазначити, що Україна не єдина країна, де переводять годинники на літній та зимовий час. У багатьох європейських державах також двічі на рік переводять стрілки годинника.

