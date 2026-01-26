Пташка з "Азовсталі" скинула 30 кілограмів: як вона тепер виглядає (відео)

Дівчина показала результати схуднення та поділилася секретом

Катерина Поліщук (Пташка) — парамедик-доброволець, а з 2025 року військовослужбовиця ЗСУ, яка стала одним із символів оборони Маріуполя і побувала у російському полоні. Дівчина стала відома завдяки відео з підвалів "Азовсталі", на яких вона співає патріотичні пісні, щоби підтримати бойовий дух захисників в умовах блокади.

Після звільнення з російського полону Катя у грудні 2022 року нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Також вона є почесною громадянкою Тернополя та увійшла до рейтингу Forbes "30 до 30".

Катерина Поліщук. Фото: соцмережі

Разом із зростанням публічності та впізнаваності зростала кількість хейтерів. Найчастіше Пташку критикували за її зайву вагу. Мабуть, захисницю Маріуполя це дістало, і вона вирішила схуднути. Нещодавно у своєму TikTok Катя опублікувала відео, на якому показала результати схуднення.

За словами Поліщук, вона скинула 30 кілограмів ваги, хоча сама не вірила, що їй вдасться. У коментарях до відео користувачі відразу почали питати, як їй вдалося так сильно схуднути. На здогади про спеціальні препарати для схуднення Поліщук відповіла, що просто стежила за харчуванням та рахувала калорії. Більшість коментаторів у захваті від результатів Каті, її хвалять та пишуть компліменти.

Пташка показала результати схуднення

