Пташка из "Азовстали" сбросила 30 килограммов: как она теперь выглядит (видео)

Девушка показала результаты похудения и поделилась секретом

Екатерина Полищук (Пташка) — парамедик-доброволец, а с 2025 года военнослужащая ВСУ, которая стала одним из символов обороны Мариуполя и побывала в российском плену. Девушка стала известна благодаря видео из подвалов "Азовстали", на которых она поет патриотические песни, чтобы поддержать боевой дух защитников в условиях блокады.

После освобождения из российского плена Катя в декабре 2022 года награждена орденом "За мужество" III степени. Также она является почетной гражданкой Тернополя и вошла в рейтинг Forbes "30 до 30".

Екатерина Полищук. Фото: соцсети

Вместе с ростом публичности и узнаваемости росло количество хейтеров. Чаще всего Пташку критиковали за ее лишний вес. Видимо, защитницу Мариуполя это достало, и она решила похудеть. Недавно в своем TikTok Катя опубликовала видео, на котором показала результаты похудения.

По словам Полищук, она сбросила 30 килограммов веса, хотя сама не верила, что ей удастся. В комментариях к видео пользователи тут же принялись спрашивать, как ей удалось так сильно похудеть. На догадки о специальных препаратах для похудения, Полищук ответила, что просто следила за питанием и считала калории. Большинство комментаторов в восторге от результатов Кати, ее хвалят и пишут комплименты.

Пташка показала результаты похудения

