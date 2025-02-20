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Став депутатом у Росії: що відомо про онука Юрія Гагаріна та як він виглядає

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про онука Юрія Гагаріна
Що відомо про онука Юрія Гагаріна. Фото Колаж "Телеграфу"

Онук космонавта є дуже схожим на нього

Юрій Гагарін став першою людиною у світовій історії, яка підкорила космос. Після цього чоловік став всесвітньо відомим, зокрема їздив на зустрічі з лідерами різних країн і про нього писала міжнародна преса. Однак у 1968 році космонавт загинув в авіакатастрофі під Москвою. Цікаво, що у льотчика є онук, який пішов у політику.

Юрій Кондратчик — син молодшої доньки Гагаріна — Галини. Вона назвала сина на честь легендарного батька. Сам хлопець ніколи не афішував свій зв'язок з видатним космонавтом. Він народився у 1989 році. Навчався в Московському університеті на факультеті державного управління.

Юрій Кондратчик
Онук Гагаріна - Юрій Кондратчик, фото з мережі

Кондратчик має дружину та сина Леоніда. Певний час вони жили у Москві, але згодом перебралися у Хабаровськ. Там Юрій влаштувався директором місцевого аеропорту.

Онук Юрія Гагаріна
Юрій Кондратчик працює в аеропорті, фото з мережі
Юрій Кондратчик родина
Юрій Кондратчик з дружиною і сином, фото з мережі
Юрій Гагарін онук
Юрій Кондратчик з сім'єю, фото з мережі

Кондратчик довгий час не давав інтерв'ю і вів непублічний спосіб життя. Але в останні роки він став активніше проявлятися. Юрій розповів, що його дідусь ділився з ним унікальними монетами, які збирав у різних країнах. Також космонавт захоплювався тенісом, волейболом, хокеєм і водними лижами. Загалом онук відгукувався про дідуся як про сім'янина, який любив проводити час з близькими.

Юрій Гагарін діти
Юрій Гагарін з доньками, фото з мережі
Юрій Гагарін сім'я
Юрій Гагарін з родиною, фото з мережі

У 2024 році Кондратчик висунув свою кандидатуру в Законодавчу думу Хабаровська. Він балотувався другим у списку партії "Нові люди". Чоловіку вдалося пройти у місцевий державний орган.

Онук Гагаріна став депутатом
Юрій Кондратчик став депутатом, фото з мережі
Онук Гагаріна керує аеропортом
Юрій Кондратчик залишається директором аеропорту в Хабаровську, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила єдиного космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Він помер у 2018 році.

Теги:
#Космос #Онук #Юрій Гагарін