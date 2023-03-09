212 років від дня народження Шевченка. 5 творів Кобзаря, які досі актуальні

Їх має знати кожен українець

Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 212-у річницю з дня народження видатного поета, художника та мислителя, борця за свободу українського народу — Тараса Григоровича Шевченка.

Його вірші, написані більш як століття тому, досі не втрачають своєї актуальності, тож "Телеграф" вирішив скласти невеличку добірку з п’яти найбільш актуальних на сьогодні творів Кобзаря. У них згадується не тільки Україна, а й наші східні сусіди-терористи.

Поема "Сон"

Цілі та наміри росіян не змінюються століттями і це чітко прослідковується вже з перших рядків відомої сатиричної поеми Шевченка "Сон".

У всякого своя доля І свій шлях широкий, Той мурує, той руйнує, Той неситим оком За край світа зазирає, Чи нема країни, Щоб загарбать і з собою Взять у домовину. Той тузами обирає Свата в його хаті, А той нишком у куточку Гострить ніж на брата. А той, тихий та тверезий, Богобоязливий, Як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий У тебе час та й запустить Пазурі в печінки, — І не благай: не вимолять Ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, Все храми мурує; Та отечество так любить, Так за ним бідкує, Так із його, сердешного, Кров, як воду, точить!.. А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята. "Нехай, — каже, — Може, так і треба". Так і треба! бо немає Господа на небі! (уривок)

"Заповіт" ("Як умру, то поховайте…")

Ще одним визначним твором Тараса Шевченка, в якому згадується ворожа кров, є всім відомий "Заповіт". Цей вірш навіть включений до шкільної програми і має вивчатися учнями напам’ять. Крім того, це один із найпопулярніших творінь великого поета, який знають по всьому світу.

Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий. Як понесе з України У синєє море Кров ворожу… отойді я І лани, і гори — Все покину і полину До самого бога Молитися… а до того Я не знаю бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте. І мене в сем'ї великій, В сем'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути Незлим тихим словом.

Поема "Катерина"

Ще один надзвичайно популярний твір Шевченка, перші рядки якого точно знайомі всім українцям: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями". Після подій 2014-го ці слова заграли новими фарбами й стали ще актуальнішими.

Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине… Якби сама, ще б нічого, А то й стара мати, Що привела на світ Божий, Мусить погибати. Серце в’яне співаючи, Коли знає, за що; Люде серця не побачать, А скажуть — ледащо! Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Згнущаються вами. (уривок)

"І мертвим, і живим, і ненародженим"

Це послання вважається одним із найвизначніших творів Шевченка. У ньому великий пророк українського народу віщує жахливі братовбивчі війни, які стають наслідком лицемірства, а також засуджує аморальність і паразитизм російського самодержавства, закликаючи натомість українців до самоусвідомлення.

І смеркає, і світає, День божий минає, І знову люд потомлений І все спочиває. Тільки я, мов окаянний, І день і ніч плачу На розпуттях велелюдних, І ніхто не бачить, І не бачить, і не знає — Оглухли, не чують; Кайданами міняються, Правдою торгують. І господа зневажають, — Людей запрягають В тяжкі ярма. Орють лихо, Лихом засівають.;: А що вродить? Побачите, Які будуть жнива! Схаменіться, недолюди, Діти юродивії Подивіться на рай тихий, На свою країну! Полюбіте щирим серцем Велику руїну! Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю Не шукайте, не питайте Того, що немає І на небі, а не тільки На чужому полі. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. (…) Схаменіться! Будьте люди, Бо лихо вам буде! Розкуються незабаром Заковані люди. Настане суд, заговорять І Дніпро і гори! І потече сторіками Кров у синє море Дітей ваших… І не буде Кому помагати: Одцурається брат брата І дитини мати. І дим хмарою заступить Сонце перед вами, І навіки прокленетесь Своїми синами! (уривок)

Поема "Кавказ"

Історичною основою для написання цього твору стали активні воєнні дії росії з підкорення Кавказу у 1817 році. Поема присвячена другові Шевченка — Якову де Бальмену, який загинув під час цієї загарбницької війни, розв’язаної росією.

І вам слава, сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая! (уривок)

Раніше ми розповідали, що на день народження Лесі Українки, який припадає на 25 лютого, хочуть встановити День української жінки. Ця пропозиція пов’язана з тим, що вона — одна з найвизначніших постатей української культури. Це жінка, яка попри складну долю, знаходила натхнення і створила низку геніальних творів. Її слова "Я хочу крізь сльози сміятись" — життєвий девіз багатьох українців у наші часи.