"Лимужига" або "Жигульзін": у Львові продають саморобний лімузин з більярдом всередині (фото)

Його ціна вище 1000 доларів

У Львові виставили на продаж зовсім незвичний автомобіль, який одразу привертає увагу. Це не просто стара машина – вона перетворена на саморобний лімузин із несподіваною "родзинкою" всередині.

Цим авто виявився ВАЗ 2106 1989 року випуску, а ціна за неї становить 50 тисяч гривень. Фото цього "апарату" можна побачити у користувача "autobazar_ua1" в Threads.

У коментарях під оголошенням користувачі жартують про автомобіль. Хтось пропонує його комбату як пересувний штаб, інші питають, як натякнути на підвищення на роботі, щоб придбати такий варіант. Дехто уявляє машину як катафалк.

Що пишуть під постом. Фото: Threads

Також у мережі з’явилися більш гумористичні коментарі. Люди жартують, що авто цікавляться ромали і вже думають, куди влізе їх кінь. Автомобіль називають "Лимужигою" та "Жигульзіном".

Думки користувачів. Фото: Threads

