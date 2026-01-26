Укр

"Лимужига" или "Жигульзин": во Львове продают самодельный лимузин с бильярдом внутри (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Львов Новость обновлена 26 января 2026, 18:11
Львов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его цена выше 1000 долларов

Во Львове выставили на продажу совершенно необычный автомобиль, который сразу привлекает внимание. Это не просто старая машина — она превращена в самодельный лимузин с неожиданной "изюминкой" внутри.

Этим авто оказался ВАЗ 2106 1989 года выпуска, а цена за него составляет 50 тысяч гривен. Фото этого "аппарата" можно увидеть у пользователя "autobazar_ua1" в Threads.

Посмотреть в Threads

В комментариях под объявлением пользователи шутят об автомобиле. Кто-то предлагает его комбату в качестве передвижного штаба, другие спрашивают, как намекнуть на повышение на работе, чтобы приобрести такой вариант. Некоторые представляют машину как катафалк.

Во Львове продают машину, внутри которой сделали бильярд
Пишущие под постом. Фото: Threads

Также в сети появились более юмористические комментарии. Люди шутят, что авто интересуются ромалы и уже думают, куда влезет их конь. Автомобиль называют "Лимужигой" и "Жигульзином".

Во Львове продают машину, внутри которой сделали бильярд
Мнения пользователей. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине выставили на продажу уникальный ретро-автомобиль — "Волгу" ГАЗ-21 выпуска 1963 года. За машину просят 47 тысяч долларов, что примерно равняется стоимости новой бюджетной иномарки.

Теги:
#Львов #Продажа #Авто #Бильярд