"Лимужига" или "Жигульзин": во Львове продают самодельный лимузин с бильярдом внутри (фото)

Во Львове выставили на продажу совершенно необычный автомобиль, который сразу привлекает внимание. Это не просто старая машина — она превращена в самодельный лимузин с неожиданной "изюминкой" внутри.

Этим авто оказался ВАЗ 2106 1989 года выпуска, а цена за него составляет 50 тысяч гривен. Фото этого "аппарата" можно увидеть у пользователя "autobazar_ua1" в Threads.

В комментариях под объявлением пользователи шутят об автомобиле. Кто-то предлагает его комбату в качестве передвижного штаба, другие спрашивают, как намекнуть на повышение на работе, чтобы приобрести такой вариант. Некоторые представляют машину как катафалк.

Пишущие под постом. Фото: Threads

Также в сети появились более юмористические комментарии. Люди шутят, что авто интересуются ромалы и уже думают, куда влезет их конь. Автомобиль называют "Лимужигой" и "Жигульзином".

Мнения пользователей. Фото: Threads

