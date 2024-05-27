Подорож у часі: що зберігають на секретному складі заводу SEAT (відео)

Склад A122 – це не просто музей, а справжня капсула часу

У самому серці Барселонського району Зона Франка на заводі SEAT є унікальний об’єкт — склад A122. Це унікальне поєднання музею та дослідницького центру, де минуле зустрічається із сьогоденням та майбутнє черпає натхнення з історії. Цей склад служить не просто майстернею, а є справжнім сховищем історичної спадщини SEAT.

Тут зберігається колекція SEAT, яка налічує понад 284 історичні автомобілі, що охоплює всю 66-річну історію бренду з моменту його заснування в 1950 році. До неї увійшли знакові моделі, такі як SEAT 600, що допомогли мобілізувати Іспанію після Другої світової війни. На складі також зберігаються рідкісні гоночні автомобілі, як Cordoba WRC, і високопродуктивні моделі обмеженого випуску, такі як Ibiza Cupra R.

Багато які з них були ретельно відновлені до первозданного стану командою експертів SEAT. Кожен вінтажний екземпляр унікальний, зі своєю історією та копіткою роботою. Коли справа доходить до відновлення цього дорогоцінного каміння, потрібен такий же обсяг роботи та інвестицій. Якщо ви не вірите, погляньте на відео нижче.

"Іржава кімната" на складі А122

Але на складі є окреме приміщення, невеликий ангар, де кілька автомобілів чекають на свою чергу на реставрацію, щоб вони стали частиною музейної колекції. У "листі очікування" – SEAT 1500 (прапрадід SEAT Alhambra), пікап 1500, що належав автопарку Telefónica, сімейство 1400 зі склінням (з яких в Іспанії збереглося тільки чотири) і один з двох коли-небудь вироблених 1400 Visit.

Окрім реальних автомобілів, на складі також зберігається великий архів історичних фотографій, відео та технічних даних, пов’язаних із лінійкою автомобілів SEAT.

Склад закритий для публіки, оскільки це активний робочий простір, де команда спадщини SEAT продовжує відновлювати та документувати автомобільну історію бренду. Але SEAT також створила на своєму сайті цифровий музей, в якому представлені 3D-моделі та детальна інформація про деякі найбільш значущі автомобілі з колекції A122.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з американських міст було виявлено рідкісний Mustang 1969 випуску. Останні 45 років він простояв у підвалі.