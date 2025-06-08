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Мрія дітей у СРСР: в Україні продають вінтажну машинку, скільки коштує та як виглядає

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
На Violity продають машинку на педалях Новина оновлена 08 червня 2025, 15:53
На Violity продають машинку на педалях. Фото Колаж "Телеграфу"

Продати товар автор оголошення готовий тільки за особистої зустрічі

На сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж дитячої машини на педалях, яка збереглася ще з Радянського Союзу. Попри те, що іграшці вже десятки років, вона збереглася досить непогано.

Автор оголошення вказує, що машинка виконана з металу. За опублікованими фотографіями видно, що вона зеленого кольору з червоними сидіннями. Кермо та педалі на місці. Реставрація не була проведена, а на корпусі видно потертості та подряпини.

Вартість машинки — 8 500 гривень.

Продати товар автор оголошення готовий під час особистої зустрічі. Він мешкає в Івано-Франківську. Оплата за машинку може бути здійснена готівкою або переказом на картку.

Зазначимо, що на цьому сайті речі продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Ставки можна робити від 1 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можна продати порцелянові статуетки із СРСР за чималі гроші. Вартість деяких становить 750 гривень, а певні види статуеток можна продати за кілька тисяч гривень.

Теги:
#Іграшки #Речі СРСР #Радянський Союз #Машинка #Violity