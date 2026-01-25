Опалювати будинки навчилися за допомогою "біткоїнів": де таке вже працює і чи є в Україні

"Проблемне" надлишкове тепло перетворюється на корисний ресурс

Тема опалення сейас гостро стоїть у багатьох українських містах через постійні обстріли. Тим часом у світі вже використовують безліч найрізноманітніших технологій, які допомагають опалювати приміщення. Наприклад, як джерело тепла — криптомайнінг.

Майнінгові ферми, величезні масиви комп’ютерів для видобутку криптовалют, генерують велику кількість тепла. Про це пише 24 канали.

Зазначається, що "надлишковий" потік енергії можна використовувати для обігріву будівель та теплиць. За інформацією Forbes, приклади такого підходу є, наприклад, в Ісландії.

Як це працює

Компанії розміщують майнінгові установки в приміщеннях, де теплова енергія від роботи обладнання використовується для опалення будинків, приміщень, що опалюються, або навіть теплиць для рослин. Цей спосіб дає можливість не тільки добувати криптовалюту, а й економити на опаленні.

Таким чином, "проблемне" надлишкове тепло перетворюється на корисний ресурс.

До речі, у Дніпрі інженер встановив у приміщенні майнінговий котел. За допомогою нього він отримує не тільки опалення, але ще й заробляє.

Празький підприємець Каміль Брейчі показав, що майнінг біткоїнів може бути корисним для екології. Він використовує зайве тепло від роботи майнінгових комп’ютерів, щоб вирощувати рослини — так звані "криптоматозні рослини".

