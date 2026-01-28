Є навіть акушерська кімната: як виглядає найфункціональніший Пункт незламності в Києві (репортаж)

Через відсутність світла та тепла в будинках такі місця стають прихистком для багатьох жителів Києва

Через постійні російські удари ситуація з енергетикою в Києві перебуває у вкрай важкому стані. Сотні будинків залишаються без світла, тепла та водопостачання.

Щоб зарадити ситуації та допомогти людям в місті вже відкриті сотні Пунктів незламності, але один серед них виділяється своєю функціональністю та організацією. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як він працює.

"Друзі, сьогодні мав змогу знімати найфункціональніший пункт незламності, який мені доводилося бачити. Він розташований у загальноосвітній школі №275 імені Володимира Кравчука", — розповів Ян Доброносов.

Пункт незламності в Києві. Фото Ян Доброносов

Також він коротко описав це місце. І які умови для перебування там є.

"По-перше, дитяча група, де з дітьми повноцінно займаються та забезпечують їх харчуванням", — зазначив Ян Доброносов.

"По-друге, як і заведено, тут можна зігрітися, відпочити, зарядити телефон та інші гаджети, випити гарячого чаю. І, по-третє, Червоний Хрест регулярно привозить гарячі страви, які можуть отримати всі, хто цього потребує", — повідомив Ян Доброносов.

"Крім того, у школі облаштовані спальні місця на випадок необхідності, а також є акушерська кімната", — розповів кореспондент.

"І ще важливий момент: школа під’єднана до дизельного котла, тож тут постійно є опалення", — додав Ян Доброносов.

