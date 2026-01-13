З дітьми та домашніми тваринами: де мешканці столиці знаходять порятунок від холоду (репортаж)

Прогнозів щодо відновлення енергопостачання у Києві немає

У вівторок, 13 січня, у Києві діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки. За них звичайні графіки не працюють.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як в одному з районів Києва люди змушені зігріватись у наметах ДСНС.

У пунктах незламності є гарячий чай, тепло та можливість зарядити телефони. Поки батьки заряджають техніку, діти ліплять із пластиліну, граються та гортають книги. Хтось навіть приводить сюди домашніх улюбленців, щоб зігріти.

Пункт незламності у Києві

Блекаут у Києві

У наметах ДСНС є психологи, які можуть надати відповідну допомогу на місці.

Киянка розповіла, що у неї в будинку немає світла з 7 ранку. При цьому раніше вона пережила відключення тривалістю 39 та 27 годин.

Сьогодні у столиці та області діють екстрені відключення електроенергії. Під час таких вимкнень графіки не працюють. Люди 3-5 годин зі світлом і 7-12 — без.

Попри те, що енергетики працюють цілодобово, найскладніша ситуація з електропостачанням у Києві та столичному регіоні — жодних прогнозів щодо відновлення немає.

Таку заяву зробив заступник міністра енергетики Микола Колесник. У столиці серйозні перебої зі світлом ще після атаки 9 січня, нові ж удари Росії лише посилюють ситуацію.

Нагадаємо, вже кілька днів Київ та більшість регіонів накривають люті зимові морози. Проте за кілька днів термометри у столиці покажуть "плюсову" температуру.