Замість будинків руїни. Як виглядає приватний сектор Києва після удару Росії (репортаж)
У Києві внаслідок російської атаки 27 грудня постраждало багато приватних будинків, багатоповерхівок та інших будівель. З пізньої ночі ворог бив по столиці дронами та ракетами, зафіксовано кілька влучань.
Що треба знати:
- Кількість постраждалих внаслідок удару зростає
- У столиці введи екстрені графіки відключень
- Рятувальники вже ліквідовують наслідки удару
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці влучання у приватному секторі в Києві. За його словами, постраждало чимало приватних будинків, деякі зруйновано майже вщент.
Як видно на фото, один з двоповерхових будинків з гарним фасадом перетворився на руїни. Вікна повилітали з рамами, подекуди завалились стіни та загорівся дах. Рятувальники були вимушені розібрати частину конструкцій, адже балки в середині даху тліли та горіли.
Додамо, що, за даними мера міста Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до 28 осіб, 13 людей госпіталізували. Наразі тривають розбори завалів та ліквідація пожеж. Деякі райони столиці затягло димом, а в повітрі відчувається запах гару.
В ДСНС повідомили, що понад 10 житлових будинків пошкоджено у різних районах Києва. На локаціях, де найбільші руйнування, розгортають мобільні модулі обігріву.
Окрім того, зранку у столиці ввели екстрені відключення світла, тобто погодинні графіки не діють.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядає багатоповерхівка в Києві, куди влучив дрон.