Рус

Замість будинків руїни. Як виглядає приватний сектор Києва після удару Росії (репортаж)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки атака на Київ 27 грудня Новина оновлена 27 грудня 2025, 11:44
Наслідки атака на Київ 27 грудня. Фото Ян Доброносов/колаж "Телеграфу"

Рятувальники розгортають мобільні пункти обігріву

У Києві внаслідок російської атаки 27 грудня постраждало багато приватних будинків, багатоповерхівок та інших будівель. З пізньої ночі ворог бив по столиці дронами та ракетами, зафіксовано кілька влучань.

Що треба знати:

  • Кількість постраждалих внаслідок удару зростає
  • У столиці введи екстрені графіки відключень
  • Рятувальники вже ліквідовують наслідки удару

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці влучання у приватному секторі в Києві. За його словами, постраждало чимало приватних будинків, деякі зруйновано майже вщент.

Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Зруйнована стіна будинку внаслідок атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото, один з двоповерхових будинків з гарним фасадом перетворився на руїни. Вікна повилітали з рамами, подекуди завалились стіни та загорівся дах. Рятувальники були вимушені розібрати частину конструкцій, адже балки в середині даху тліли та горіли.

Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Як виглядає будинок, який постраждав під час удару РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Рятувальники демонтують покрівлю даху. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Будинок горить після атаки РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня
Частина конструкцій внаслідок атаки завалилась. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що, за даними мера міста Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до 28 осіб, 13 людей госпіталізували. Наразі тривають розбори завалів та ліквідація пожеж. Деякі райони столиці затягло димом, а в повітрі відчувається запах гару.

В ДСНС повідомили, що понад 10 житлових будинків пошкоджено у різних районах Києва. На локаціях, де найбільші руйнування, розгортають мобільні модулі обігріву.

Окрім того, зранку у столиці ввели екстрені відключення світла, тобто погодинні графіки не діють.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає багатоповерхівка в Києві, куди влучив дрон.

Теги:
#Київ #Наслідки #Атака #Ян Доброносов