Замість будинків руїни. Як виглядає приватний сектор Києва після удару Росії (репортаж)

Рятувальники розгортають мобільні пункти обігріву

У Києві внаслідок російської атаки 27 грудня постраждало багато приватних будинків, багатоповерхівок та інших будівель. З пізньої ночі ворог бив по столиці дронами та ракетами, зафіксовано кілька влучань.

Що треба знати:

Кількість постраждалих внаслідок удару зростає

У столиці введи екстрені графіки відключень

Рятувальники вже ліквідовують наслідки удару

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці влучання у приватному секторі в Києві. За його словами, постраждало чимало приватних будинків, деякі зруйновано майже вщент.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнована стіна будинку внаслідок атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото, один з двоповерхових будинків з гарним фасадом перетворився на руїни. Вікна повилітали з рамами, подекуди завалились стіни та загорівся дах. Рятувальники були вимушені розібрати частину конструкцій, адже балки в середині даху тліли та горіли.

Як виглядає будинок, який постраждав під час удару РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники демонтують покрівлю даху. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Будинок горить після атаки РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Частина конструкцій внаслідок атаки завалилась. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що, за даними мера міста Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до 28 осіб, 13 людей госпіталізували. Наразі тривають розбори завалів та ліквідація пожеж. Деякі райони столиці затягло димом, а в повітрі відчувається запах гару.

В ДСНС повідомили, що понад 10 житлових будинків пошкоджено у різних районах Києва. На локаціях, де найбільші руйнування, розгортають мобільні модулі обігріву.

Окрім того, зранку у столиці ввели екстрені відключення світла, тобто погодинні графіки не діють.

