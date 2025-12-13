Не тільки пункти незламності. Де в Одесі можна підзарядити гаджети

Знайти Пункти незламності можна поруч з домом — як це зробити

Цілями ворога в Одесі були об'єкти енергетики, тож місто та область майже повністю знеструмлені. Графіки наразі не діють. В Одесі можна підзарядити гаджети, зігрітись та скористатись інтернетом в Пунктах незламності.

Також зарядитись можна у кількох торгівельних точках, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Це магазини торгівельних мереж Таврія-В, Обжора, Точка, Копійка та Сільпо. Він також закликав бізнес допомагати українцям.

Пункти незламності в Одесі можна знайти через "Дію", на мапі обласної адміністрації, або через nezlamnistbot в Телеграмі та Вайбері. Пункти облаштовані у школах, адміністративних будівлях, торгових центрах, а також у спеціально встановлених наметах в кожному районі міста.

Пункти незламності в Одесі

Лікарні забезпечені паливом для автономної роботи. Через проблеми з електроенергією також не курсує міський електротранспорт. В Одесі організували рух соціальних автобусів:

• по маршруту трамвая №1 — від Залізничного вокзалу до вул. 28-ї Бригади (інтервал 30–40 хв)

• по маршруту трамвая №5 — від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар, інтервал близько години)

• по маршруту трамваїв №17, №18 та №20 — курсують автобуси з інтервалом руху до 60 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Одеса пережила одну з найбільших атак на місто за часів повномасштабного вторгнення. Є постраждалі.